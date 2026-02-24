F1 2026: ¿Ferrari puede soñar con el campeonato? Así pinta el panorama de los Tifosi

Los motores empiezan a calentarse y en dos semanas comenzará la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Muchas incógnitas hay alrededor de lo que espera a la categoría con el cambio en el reglamento técnico, sobre todo después de lo visto en pretemporada.

La preocupación en las largadas, la crítica por parte de pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Sergio 'Checo' Pérez, o la variación de potencia en los motores híbridos son algunas situaciones que se presentaron en Bahréin que generan más dudas que respuestas.

Será hasta el inicio de la campaña, en el Gran Premio de Australia 2026, que el panorama se aclare un poco más. Pero independientemente de los ajustes técnicos que se hagan sobre la marcha, escuderías como Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren seguirán bajo la lupa, y cargarán con la "obligación" de ser candidatas al título.

Hamilton y Charles Leclerc en el shakedown de Ferrari en Fiorano | AP

Así luce el panorama para Ferrari en la Temporada 2026

Luego de un 2025 decepcionante en la que fue la primera temporada de Lewis Hamilton en el equipo, en Maranello empieza a ilusionarse. Durante la pretemporada en Bahréin, sus innovaciones llamaron la atención de toda la parrilla.

Los italianos introdujeron un elemento de alerón resisten al calor cerca del escape, un distintivo alerón trasero abatible 270 grados (validado como legal por la FIA) y lo que algunos consideran una configuración de turbo más pequeña. En el caso de esta última, podría parecer que puede mitigar las deficiencias en la largada que han presentado otras escuderías.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton durante el shakedown que Ferrari realizó en Fiorano hace un par de semanas | AP

En ese contexto, mientras otros equipos piden que se cambie el procedimiento, Ferrari se resiste, pues atendió la problemática desde antes. "Se lo planteamos hace un año con la FIA, le dijimos que procedimiento de salida era complicado".

"Todos sabían que sin el MGU-H, la fase del final de semana sería complicada. La FIA decidió no modificar el procedimiento, así que tomamos decisiones sobre la arquitectura del motor basándonos en esas regulaciones", declaró el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, en declaraciones recuperadas por Motorsport Week.

Más allá de la polémica con los motores y la largada, en pista la velocidad del SF-26 también dio pie a las ilusiones. Charles Leclerc tuvo la simulación de clasificación más rápida en Bahréin, mientras que Lewis Hamilton tuvo un rendimiento más irregular, aunque en un par de sesiones estuvo en la parte alta de la clasificación.

Lewis Hamilton en la pretemporada en Bahréin | AP

A pesar de ello, Vasseur ha pedido mesura de cara a Australia. "Lo más importante esta temporada será nuestra capacidad para desarrollar y producir piezas con rapidez. El campeonato se decidirá mucho más por eso que por el rendimiento en Melbourne", señaló.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Finalizada la segunda semana de pretemporada en Bahréin, los pilotos tendrán un par de semanas antes de salir a escena para la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia. La actividad en Melbourne comenzará el viernes 6 de marzo, jueves 5 para México por la diferencia horaria.

En ese contexto, la clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas. El actual campeón de la categoría, Lando Norris, ganó el año pasado con casi nueve décimas por delante de Max Verstappen.