Futbol

Newcastle United vs Qarabag: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Playoffs de Champions League?

Los Magpies quieren evitar el milagro del Qarabag en casa | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia 00:27 - 24 febrero 2026
Newcastle United recibe al Qarabag FK en St James' Park para el partido de vuelta de Champions League con una ventaja de 1-6 conseguida en Azerbaiyán

El Newcastle United se enfrentará al Qarabag FK en un partido correspondiente a la Vuelta de los Playoffs de la Champions League 2025/2026. El encuentro está programado para el 24 de febrero de 2026 en St James' Park. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Davide Massa, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo europeo.

Newcastle entrenando para el Juego de Vuelta | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

Newcastle llega como el total y absoluto favorito, ya que el Qarabag requiere de un milagro si quiere meterse a los Octavos de Final del torneo. La Eliminatoria se encuentra 6-1 a favor de los ingleses, por lo que si quiere avanzar el equipo de Azerbaiyán deberá ganar por una diferencia de seis goles.

El partido de Ida prácticamente definió la serie | AP

El Newcastle United llega a este encuentro con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los 'Magpies' cayeron recientemente ante el Manchester City por 2-1 en Premier League, pero previamente golearon al propio Qarabag FK por 1-6 en Champions League. Antes de eso, consiguieron una victoria por 1-3 frente al Aston Villa en la Copa FA y vencieron al Tottenham Hotspur a domicilio por 1-2 en Premier League. Su única derrota adicional fue ante el Brentford por 2-3.

Por su parte, el Qarabag FK presenta tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Además de la goleada sufrida ante el Newcastle 1-6, los azerbaiyanos vencieron al Imisli FK por 0-1 y al Keshla por 1-2 en la Liga Premier de Azerbaiyán, superaron al Turan Tovuz por 1-0, pero fueron goleados por el Liverpool por 6-0 en Champions League.

El historial entre ambos equipos es muy reciente, con un único enfrentamiento registrado que tuvo lugar hace apenas unos días. El 18 de febrero de 2026, el Newcastle United goleó al Qarabag FK por 1-6 en el partido de ida de esta eliminatoria de Champions League. Este contundente resultado otorga una ventaja significativa a los ingleses de cara al partido de vuelta, dejando a los azerbaiyanos con una complicada misión para intentar remontar la eliminatoria.

¿Dónde ver el juego de Vuelta en Champions?

  • Fecha: Martes 24 de febrero

  • Estadio: St. James' Park

  • Horario: 2:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Fox, Fox One

Eddie Howe y Anthony Gordon festejando la victoria en la Ida | AP
