¡Sorpresa en Acapulco! Alex de Miñaur, dos veces campeón, queda fuera en primera ronda

El primer día del torneo en Acapulco dejó una de las sorpresas más fuertes de la edición 2026. Alex de Miñaur, dos veces campeón del certamen, quedó eliminado en su debut tras caer ante el estadounidense Patrick Kypson, actual número 103 del mundo, en un duelo que rompió varios pronósticos desde la primera jornada.

Desde el arranque del partido se vio a De Miñaur incómodo y fuera de ritmo, especialmente en el primer set, donde le costó encontrar estabilidad con el saque y mantener la intensidad que suele marcar su juego. La movilidad y agresividad que normalmente lo hacen peligroso no aparecieron con claridad, mientras que Kypson aprovechó ese escenario para imponer condiciones desde el fondo de la cancha.

Patrick Kypson logró eliminar al australiano en México | AFP

El estadounidense mostró seguridad durante gran parte del encuentro, tomando riesgos en los momentos adecuados y sosteniendo la presión en los intercambios largos. Su confianza fue creciendo punto a punto, algo clave para cerrar un partido de alto nivel ante un rival acostumbrado a este tipo de escenarios. Cada juego cerrado terminó inclinándose a su favor gracias a una mejor gestión emocional y a su efectividad en los puntos importantes.

Conforme avanzó el encuentro, De Miñaur intentó reaccionar y emparejar las acciones, pero nunca terminó de sentirse cómodo dentro del partido. Kypson, por su parte, mantuvo la calma y supo administrar la ventaja para completar la gran sorpresa de la jornada en la Arena GNP Seguros.

Alex de Minaur no pudo levantar el trofeo en México nuevamente | AP

En otros resultados que se dieron el día de hoy, el español Alejandro Davidovich Fokina se impuso en sets corridos 7-5, 6-3 al alemán Daniel Altmaier, mientras que el monegasco Valentin Vacherot doblegó en tres sets a Coleman Wong.

Asimismo, Miomir Kecmanovic no tuvo problemas para imponerse 6-2 y 6-2 a Tristan Schoolkate y el estadounidense Brandon Nakashima eliminó al sueco Elias Ymer por parciales de 6-3 y 6-4.