Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior

El futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, fue sancionado de manera provisional por la UEFA y no podrá disputar el próximo partido ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en los Playoffs de Vuelta de la Champions League.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

Esto dice el reglamento de UEFA

La medida se debe a una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, relacionada con un comportamiento discriminatorio.

La decisión fue anunciada por el máximo ente del futbol europeo tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid la semana pasada.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

¿Qué dijo la UEFA sobre Prestianni?

En un comunicado oficial, la UEFA detalló el proceso que condujo a la sanción al jugador del Benfica, quien protagonizó un penoso pasaje con Vinícius Júnior la pasada semana en Portugal.

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio (...) el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni", explica el comunicado.

La suspensión le impedirá participar en el siguiente encuentro de competición de clubes de la UEFA para el que estuviera disponible.

El comunicado aclara que esta medida cautelar "se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente", una vez que la investigación en curso finalice y se presente ante dichos órganos para una decisión definitiva.

Vinicius Jr. anotó el gol para Real Madrid ante Osasuna l AP

¿Cómo llegan Real Madrid y Benfica?

Tras la polémica entre Prestianni y Vini Jr., el Real Madrid salió con la victoria de 0-1 del Estádio da Luz, sin embargo, su presente sigue igual de irregular, luego de perder el liderato de LaLiga tras caer ante Osasuna este fin de semana.