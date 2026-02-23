Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP
Axel Fernández
Axel Fernández 08:34 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador argentino del Benfica sigue bajo investigación por los insultos hacia el astro del Real Madrid

El futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, fue sancionado de manera provisional por la UEFA y no podrá disputar el próximo partido ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en los Playoffs de Vuelta de la Champions League.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

Esto dice el reglamento de UEFA

La medida se debe a una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, relacionada con un comportamiento discriminatorio.

La decisión fue anunciada por el máximo ente del futbol europeo tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid la semana pasada.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

¿Qué dijo la UEFA sobre Prestianni?

En un comunicado oficial, la UEFA detalló el proceso que condujo a la sanción al jugador del Benfica, quien protagonizó un penoso pasaje con Vinícius Júnior la pasada semana en Portugal.

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio (...) el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni", explica el comunicado.

La suspensión le impedirá participar en el siguiente encuentro de competición de clubes de la UEFA para el que estuviera disponible.

El comunicado aclara que esta medida cautelar "se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente", una vez que la investigación en curso finalice y se presente ante dichos órganos para una decisión definitiva.

Vinicius Jr. anotó el gol para Real Madrid ante Osasuna l AP

¿Cómo llegan Real Madrid y Benfica?

Tras la polémica entre Prestianni y Vini Jr., el Real Madrid salió con la victoria de 0-1 del Estádio da Luz, sin embargo, su presente sigue igual de irregular, luego de perder el liderato de LaLiga tras caer ante Osasuna este fin de semana.

Del lado del Benfica, el conjunto portugués venció al AVS y se mantiene en la lucha por el título, colocándose en el tercer lugar de la Primeira Liga.

Últimos videos
Lo Último
09:08 Presidente del Celaya señala culpables tras muerte de aficionado en Veracruz
09:06 El Mencho cayó al visitar a una de sus amantes: así fue el operativo que terminó con su muerte
08:41 Sin camioneta ni instrumentos: Grupo musical es víctima de violencia en carretera tras muerte del Mencho
08:35 Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
08:34 Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
08:34 Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior
08:20 CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
07:51 Precio del dólar hoy lunes 23 de febrero de 2026 en México: así abrió y así se vende en bancos
07:43 Laporta se sincera con Messi: “La relación está perjudicada”
07:00 WWE limita funciones de Triple A por inseguridad en México
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
Presidente del Celaya señala culpables tras muerte de aficionado en Veracruz
Futbol
23/02/2026
Presidente del Celaya señala culpables tras muerte de aficionado en Veracruz
El Mencho cayó al visitar a una de sus amantes: así fue el operativo que terminó con su muerte
Contra
23/02/2026
El Mencho cayó al visitar a una de sus amantes: así fue el operativo que terminó con su muerte
Sin camioneta ni instrumentos: Grupo musical es víctima de violencia en carretera tras muerte del Mencho
Contra
23/02/2026
Sin camioneta ni instrumentos: Grupo musical es víctima de violencia en carretera tras muerte del Mencho
Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
Futbol Nacional
23/02/2026
Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
Futbol
23/02/2026
Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior
Futbol
23/02/2026
Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior