Futbol

Presidente del Celaya señala culpables tras muerte de aficionado en Veracruz

Afición de Racing de Veracruz l X:RacingVeracruz_
Ramiro Pérez Vásquez 09:08 - 23 febrero 2026
Christian Ríos reveló lo sucedido y no se guardó nada por el fallecimiento del fanático

La tragedia ocurrida en Boca del Río, Veracruz, sigue resonando en el futbol mexicano tras el fallecimiento de un aficionado tras el enfrentamiento entre las aficiones de Racing y Celaya FC de la Liga Premier, ante esto el presidente del equipo visitante señaló directamente los culpables de lo sucedido.

Christian Ríos, presidente del Celaya FC, resaltó la falta de seguridad: "No garantizaron la seguridad para los que estábamos de visitantes, al salir del estadio no se procuraron los protocolos para que las barras salieran en distintos tiempos, como lo marca las prácticas recomendadas, se toparon las barras y tuvieron un enfrentamiento”, mencionó en entrevista con TUDN.

Estadio de la Liga Premier l X:RacingVeracruz_

El dirigente narró lo sucedido: "Yo percibí al momento de llegar al estadio que la barra del contrincante estaba alrededor del estadio ya tomando, nosotros en Celaya no incentivamos a que la barra esté tomando afuera del estadio justamente para que no llegue alcoholizada, aparte el alcohol del estadio incentiva las situaciones de violencia".

¿Quiénes fueron los culpables?

Christian Ríos catapultó en dicha entrevista que la tragedia se pudo evitar y resaltó a la gente de operación del estadio y al municipio como culpables: “La realidad es que el estadio y las autoridades municipales debieron garantizar los protocolos para que estas no se encontraran.”

“La realidad es que los responsables son tanto las personas de operación del estadio y la misma seguridad del municipio, que tardó muchísimo en reaccionar, porque el conato fue afuera del estadio, estoy hablando de 15 minutos”, destacó el directivo.

Afición del Racing de Veracruz l X:RacingVeracruz_

¿Qué dijeron las autoridades?

Las autoridades municipales informaron que, derivado de los enfrentamientos entre porras, una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron tras el encuentro de futbol, cuando se registraron enfrentamientos entre grupos de animación en las inmediaciones del inmueble deportivo. La situación derivó en disturbios que requirieron la intervención de cuerpos de seguridad.

El gobierno municipal lamentó el deceso del aficionado y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos. De la misma forma, confirmó que se solicitó a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes en busca de aclarar lo sucedido.

Afición del Racing de Veracruz en la Liga Premier l X:RacingVeracruz_

Por su parte, la Liga Premier también lanzó un comunicado resaltando lo sucedido y condenando enérgicamente lo sucedido, además de resaltar la investigación abierta para llegar a un conclusión con una reunión extraordinaria con todos los clubes afiliados para reforzar protocolos de seguridad.

