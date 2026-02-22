Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río

Balón Liga Premier | @LigaPremier_FMF
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:00 - 21 febrero 2026
El gobierno de la localidad de Veracruz confirmó la muerte en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez

La violencia en el futbol mexicano volvió a cobrar una víctima. El Gobierno de Boca del Río confirmó el fallecimiento de un aficionado tras los incidentes registrados en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, luego del partido entre Racing Veracruz y Toros Celaya correspondiente a la Liga Premier FMF.

A través de un comunicado oficial, las autoridades municipales informaron que, derivado de los enfrentamientos entre porras, una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas. El anuncio generó indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios del país.

Racing de Veracruz | EMILIANO ARIAS

¿Qué pasó en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río?

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron tras el encuentro de futbol, cuando se registraron enfrentamientos entre grupos de animación en las inmediaciones del inmueble deportivo. La situación derivó en disturbios que requirieron la intervención de cuerpos de seguridad.

El gobierno municipal lamentó el fallecimiento del aficionado y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos. Asimismo, confirmó que se solicitó a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

En el documento también se establece que se colaborará plenamente con las instancias de seguridad para identificar a los responsables y evitar que hechos similares se repitan en eventos deportivos realizados en el municipio.

Entrenamiento del Racing de Veracruz | EMILIANO ARIAS

Liga Premier FMF guarda silencio tras los hechos

Hasta el momento de la confirmación oficial, la Liga Premier FMF no había emitido una postura pública sobre el fallecimiento del aficionado ni sobre posibles sanciones deportivas derivadas de los disturbios entre porras de Racing Veracruz y Toros Celaya.

El caso ha encendido nuevamente las alarmas sobre la violencia en el futbol mexicano, particularmente en categorías profesionales donde los protocolos de seguridad suelen ser menos estrictos que en la Liga MX. La exigencia de mayores controles y medidas preventivas comienza a tomar fuerza entre aficionados y analistas.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Partido del Torneo Internacional Premier en Veracruz| Liga Premier
