'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América

Raphael Veiga se estrenó como goleador del América, en la fecha 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la goleada propinada al Puebla de 4-0; sin embargo, el brasileño fue blanco de burlas debido a su festejo que quedó lejos de lo que en realidad intentaba.

Después de su anotación el flamante fichaje sacó los pasos para bailar una samba al puro estilo carioca; pero, los comentarios no se hicieron esperar afirmando que era una de las peores demostraciones de los famosos pasos de Brasil.

Raphael Veiga en su debut con América | IMAGO7

¿Cuáles fueron los comentarios?

"Esto fue más feo que meter a la abuela en el tanque", "Jajaja, los extranjeros deben pensar que es lo mejor del mundo", "¿También le darán tarjeta amarilla por bailar?", "Eso es un asunto muy feo. Cuando veo a un chico bailando samba tan torpemente, inmediatamente digo..."

Raphael Veiga, ante Puebla, se estrena como goleador del América | MEXSPORT

“No entendí, ¿Hugo Souza lo defendió?", "Incluso Virginia baila samba mejor que eso", "Vaya, amigos, ¡bailó samba realmente bien!. Sólo necesita mejorar un poco más", este último fue de los pocos comentarios que lo defendió tras el video expuesto por DataFut en su cuenta de X.

Así fue el gol de Raphael Veiga

Raphael Veiga anotó su primer gol con América. Corría el minuto 43 del encuentro, una jugada por la banda derecha derivó en un centro de Isaías Violante casi al llegar a línea de fondo que conectaría con el brasileño.

El atacante llegaría solo sobre el área chica y con un remate de cabeza sólido dejó parado al portero contrario, Ricardo Gutiérrez, para así vencerlo y poner el 0-1 en la pizarra a favor del América en el Estadio Cuauhtémoc.

Tras festejar en uno de los tiros de esquina, Veiga corrió hacia la banca para así abrazar a André Jardine, Pau Víctor y el resto de suplentes del América. De igual manera, se vio con un semblante de alivio, pues no había podido anotar gol en sus primeras participaciones.