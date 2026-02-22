Se registra violencia policial en El Sadar tras Osasuna vs Real Madrid

El deporte se volvió a manchar este fin de semana después de que Osasuna sorprendió al Real Madrid con una victoria de 2-1 en el estadio de El Sadar, en partido correspondiente a LaLiga. El conjunto rojillo se impuso con goles de Ante Budimir y Raúl García, resultado que significó un duro golpe para el equipo blanco en la lucha por el liderato.

Lo que parecía una noche histórica para los locales terminó empañado por escenas de pánico y violencia en las tribunas, donde aficionados y elementos de seguridad protagonizaron momentos de tensión tras el silbatazo final. Mientras los jugadores celebraban en vestuarios, parte de la afición vivía momentos de angustia en las gradas.

Festejo del Osasuna ante el Real Madrid | AP

¿Qué pasó en las gradas de El Sadar tras el Osasuna vs Real Madrid?

De acuerdo con los primeros reportes, la tensión comenzó durante el encuentro tras el lanzamiento de un objeto hacia el terreno de juego, situación que obligó a reforzar la vigilancia en la zona sur del estadio. Aunque el partido continuó con normalidad, el ambiente en las tribunas ya era tenso.

Al finalizar el compromiso, elementos de la policía intervinieron dentro del inmueble para controlar algunos altercados. Testigos señalaron que varios aficionados comenzaron a correr por los pasillos en un intento por evitar ser detenidos, lo que generó escenas de caos y confusión.

Uno de los momentos más impactantes se registró cuando un seguidor, mientras huía por uno de los accesos, se estrelló contra una pared que daba a la calle y quedó inconsciente. Segundos después, fue sometido por un policía mientras el cuerpo médico ingresaba para brindarle atención.

Celebración deportiva opacada por la violencia

En contraste, dentro del vestidor rojillo el ambiente era de euforia por un triunfo que mantiene a Osasuna en la pelea por la media tabla y complica las aspiraciones del Real Madrid en la parte alta de la clasificación. El tanto definitivo llegó en los minutos finales, desatando la celebración en El Sadar.

El club local expresó su rechazo a cualquier acto de violencia y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se han detallado sanciones oficiales, pero el episodio vuelve a encender el debate sobre la seguridad en los estadios del futbol español.

La victoria de Osasuna quedará marcada no solo por el resultado deportivo, sino también por las imágenes que circularon en redes sociales, donde se observa a aficionados corriendo y siendo sometidos por elementos de seguridad. Una noche que debía ser de celebración terminó convertida en un nuevo capítulo polémico para el futbol.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.