¡A lo Grande! Osasuna festeja con todo su victoria ante Real Madrid

Al igual que Barcelona el martes ante el Girona, ahora Real Madrid cayó ante Osasuna y tambalea el liderato general de la competencia.

Osasuna se fue al frente en el partido desde los 11 pasos. Thibaut Courtois salió de la portería para rechazar el balón que era disputado en la banda derecha. El portero belga pisó a Ante Budimir en zona peligrosa.

El mismo croata fue quien ejecutó la pena máxima. Tiró con la pierna izquierda, engañando a Courtois y le dio el primer tanto a los rojillos.

Real Madrid se lanzó con todo al frente, pero sus llegadas y disparos al arco no se concretaron. Así fue el desarrollo del partido hasta la segunda mitad.

Al minuto 72', Vinicius Jr. recibió un pase a ras de césped por izquierda y con una barrida efectiva puso el empate para los merengues que no habían logrado la efectividad necesaria en el encuentro.

Pero con lo que no contaba el cuadro blanco fue con que los rojillos tenían en la mita la victoria sí o sí. Y tras el golpe que fue el empate de los merengues, Raúl García de Haro controló el balón a metro del primer poste y pese a la barrida defensiva de Raúl Asencio, el delantero de Osasuna le pegó con potencia y la clavó en la red para el 2-1 final.

