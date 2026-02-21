Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Arbeloa critica la actuación del arbitraje en la derrota del Real Madrid ante Osasuna

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:27 - 21 febrero 2026
El estratega español fue directo con la actuación del silbante Alejandro Quintero González

El Real Madrid cayó en un sorprendente resultado en LaLiga ante el Osasuna, razón por la cual dejó en bandeja de plata el liderato al Barcelona. Sin embargo, ya en temas más del partido, Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto merengue, criticó la actuación de Alejandro Quintero González y su cuerpo arbitral.

Por lo poco que he visto, podía haber habido falta en la acción de antes. Dos fueras de juego muy justos han sido en nuestras contra. No hemos hecho un buen partido, hay que jugar mucho mejor, con más intensidad. No es fácil hacerlo miércoles-domingo, pero es lo que se nos exige. Esto es el Real Madrid. Sabía que era exigente y no estaba equivocado", comentó el estratega oriundo de Salamanca.
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP

La primera acción de la cual se quejó el exlateral derecho merengue fue el penalti a favor de Los Rojillos en la primera mitad. Ante Budimir cayó dentro del área y, aunque en primera instancia el central amonestó al jugador nacionalizado croata, después de la intervención del VAR terminó por dictaminar la pena máxima.

Además, Arbeloa también se refirió al fuera de lugar sancionado a Kylian Mbappé cuando el partido estaba 1-0, en la que el francés anotó un gol. Sin embargo, uno de los abanderados decidió sancionar el offside; así como fue el segundo gol del Osasuna, producto de Raúl García, que fue anulado en primera instancia y rectificado por el video arbitraje. 

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP

¿Qué más dijo Álvaro Arbeloa después del partido del Real Madrid?

La temporada del Real Madrid ha sido un auténtico huracán de emociones, pues tras la destitución de Xabi Alonso, el conjunto de Valdebebas no ha logrado levantar en lo más mínimo. Arbeloa es consciente de ello, razón por la cual el estratega hizo énfasis en seguir trabajando tras la derrota ante Osasuna.

Tocado no. A nadie le gusta perder y menos a nosotros. Esto va a ser muy largo, dije que no había empezado la temporada. Y pienso lo mismo, ha sido una primera parte donde tuvimos control, pero nos faltó velocidad. Ante cualquier bloque bajo hay que mover más rápido el balón. Necesitamos tener desborde por ambos lados. Volcamos mucho por la banda izquierda, que es normal, pero así somos fáciles de defender. El miércoles tenemos otro partido y a encararlo de la mejor manera", agregó.
Vinícius Júnior en la derrota del Real Madrid ante Osasuna | aP

¿Qué significa la derrota para el Real Madrid?

El estratega de la Casa Blanca no quiso sonar alarmista por la derrota ante el cuadro de la ciudad de Pamplona, pues sabe que en unos días tiene un compromiso complejo. El Real Madrid recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Benfica, por el boleto a la siguiente ronda de la Champions League.

Espero que no suponga nada, porque nos jugamos la vida de nuevo en cuatro días. Un equipo muestra su fortaleza en las dificultades. Lo que no pueden venir las dudas. Creo en mi equipo. Nos falta mantener la exigencia en el tiempo. Seguiremos trabajando, insistiendo y sacando lo mejor de cada jugador, porque los necesitamos a todos", sentenció el estratega.
Real Madrid en la derrota ante Osasuna | AP
