Futbol

¿Se sube al Mundial? El guiño del Gato Ortiz a la Copa del Mundo

Gato Ortiz pitando el Tigres vs. Pachuca l MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:29 - 21 febrero 2026
La fiebre mundialista está más cerca que nunca y el Gato Ortiz lo sabe.

Antes de dar el pitazo inicial del Tigres vs. Pachuca, se le vio a Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz portar dos llaveros de la Copa del Mundo. ¿Será un spoiler que lo veremos en el torneo más importante del mundo?

¿Será el momento del Gato Ortiz? 

Marco Antonio Ortiz es uno de los silbantes de confianza para la Comisión de Arbitros:

  • 3 veces finalista de la Liga MX. (Apertura 2021, Clausura 2023, Apertura 2023).

  • Apariciones constantes en Liguillas.

  • Ha arbitrado Copa Oro de la CONCACAF (2019 y 2023).

  • Ha dirigido partidos de clasificación mundialista en CONCACAF.

  • Ha estado en Liga de Campeones de CONCACAF.

  • Participó en el Mundial Sub-20 de 2023 como parte del grupo arbitral.

Gato Ortiz pitando un juego de CONCACAF l MexSport
Gato Ortiz pitando un juego de CONCACAF l MexSport

Desde su debut en 2012, no ha dejado de sumar logros a su carrera como silbante, obteniendo su gafete de FIFA en 2019 y con más de 200 partidos en primera división.

El que sea considerado para la Copa Mundial 2026 sería un premio a toda su distinguida carrera dentro de la Liga MX

¿Qué se necesita para arbitrar un partido en un Mundial?

Arbitrar un partido de Copa del Mundo no depende solo del prestigio local. La FIFA realiza un proceso de selección que evalúa durante años a los candidatos antes de definir la lista final.

Entre los requisitos principales están contar con gafete FIFA, experiencia en partidos de alta exigencia como finales, encuentros de selecciones o torneos continentales, y superar evaluaciones técnicas constantes sobre toma de decisiones, control del juego y uso del VAR.

El &apos;Gato&apos; Ortiz se encargará del juego de Xolos y Bravos

También se consideran las pruebas físicas, que garantizan el ritmo competitivo durante todo el partido, así como el perfil psicológico del árbitro, clave para manejar presión, jugadores de élite y estadios llenos.

Previo al torneo, los candidatos que superan los filtros son convocados a seminarios internacionales donde reciben preparación específica, entrenan el uso del VAR y son evaluados nuevamente antes de que FIFA anuncie la lista definitiva.

Gato Ortiz l IMAGO7
