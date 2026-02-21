Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

SICT mete turbo en Guanajuato: supervisan tren de pavimentación en la Salvatierra-Celaya

Jesús Antonio Esteva Medina supervisó los trabajos del tren de pavimentación / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:52 - 21 febrero 2026
Más de mil 392 km serán intervenidos este año con inversión superior a mil 167 millones de pesos

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó los trabajos del tren de pavimentación en la carretera Salvatierra-Celaya, como parte del programa federal de rehabilitación carretera.

El titular de la SICT destacó que la maquinaria utilizada es de tecnología avanzada y permitirá acelerar los tiempos de obra.

“Son equipos de última generación que avanzan del orden de 700 metros lineales; en cerca de dos o tres semanas estaremos concluyendo este primer tramo”, precisó.
La SICT destacó que la maquinaria utilizada es de tecnología avanzada / Especial

20 trenes en 16 estados

La SICT desplegó 20 trenes de pavimentación en 16 entidades del país, con los que se rehabilitarán en el primer trimestre del año más de 495 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Además de Guanajuato, las obras se realizan en: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Guanajuato: 40% de la red será atendida

Durante el recorrido, Esteva Medina informó que en Guanajuato se atenderá cerca del 40 por ciento de la Red Carretera Federal Libre de Peaje durante 2026 con el uso de estos trenes.

La SICT desplegó 20 trenes de pavimentación en 16 entidades del país / Especial

En total, este año en la entidad serán intervenidos:

  • Mil 392 km

  • Inversión de mil 167 millones de pesos

  • 377 km de pavimentación

  • Mil 15 km de obras de bacheo

El funcionario señaló que, una vez concluidos los trabajos en la zona Salvatierra-Celaya, el equipo será trasladado a otro tramo carretero.

Acompañado por la titular del Centro SICT Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, agradeció a la población por la paciencia durante las obras y reiteró que continuarán informando sobre los avances del programa de repavimentación.

Esteva Medina informó que en Guanajuato se atenderá cerca del 40 por ciento de la Red Carretera Federal / Especial
