¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?

El CD Guadalajara visita La Máquina del Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX; los dirigidos por Gabriel Milito se meten al Estadio Cuauhtémoc para exponer su invicto tras una marca perfecta de seis partidos consecutivos con victoria.

Hasta ahora, las víctimas de Chivas han sido Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, este último el más reciente gracias a un solitario gol de Hormiga González quien sigue siendo una de las principales figuras del equipo.

Armando González es el goleador de Chivas en el torneo | MexSport

El ariete de los Rojiblancos suma 17 goles en 24 partidos oficiales, cifras que lo colocan como el segundo mejor goleador Sub-23 del planeta en la temporada 2025-2026, tomando en cuenta futbolistas menores de 23 años en ligas de primera división alrededor del mundo.

Los comandados por Milito buscan la marca alcanzada por el equipo en el Torneo Bicentenario 2010, de ocho triunfos al hilo, en aquel entonces superaron al Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, antes de ser derrotado por Jaguares de Chiapas.

Chivas festeja victoria ante América, Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo llega el Cruz Azul?

La Máquina llega en el segundo lugar de la clasificación después de vencer a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Con gol de Nicolás Ibáñez Cruz Azul venció a los felinos 2-1 en donde el morbo estuvo nuevamente con el encuentro y a la postre con la ‘La Ley del EX’ para catapultar el triunfo.

Apenas al minuto 55, el encuentro se abrió con un autogol de Joaquim Pereira. Cinco minutos más tarde, al 60’, apareció Ibáñez para aplicar la ley del ex. El atacante no perdonó frente a su antiguo equipo y Ángel Correa descontaría.

Imágenes del Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

Cruz Azul llegó a 13 unidades y se colocó en la segunda posición de la tabla general; después de la suma de cuatro victorias, un empate y una derrota que los pone una unidad por encima de Pumas y Toluca quienes son tercero y cuarto de la clasificación respectivamente.

¿A qué hora ver?

Cruz Azul y Chivas se encuentran listos para protagonizar el platillo estelar de la Jornada 7 desde el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de méxico, de este 21 de febrero y lo podrás seguir a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium, además del minuto a minuto desde Récord.com.

Fecha: 21 de febrero

Hora: 21:05

Estadio: Cuauhtémoc