Al Nassr FC vs Al Hazem: ¿Cuándo y dónde ver a Cristiano Ronaldo en la Jornada 23 de la Liga Saudí?

El Al Nassr FC se enfrentará al Al Hazem este 21 de febrero de 2026 a las s en un encuentro correspondiente a la Liga Profesional Saudí. El partido se disputará en el estadio Al-Awwal Park, donde el equipo local buscará mantener su buena racha de resultados para seguir en la lucha por los primeros puestos del campeonato. Este duelo promete ser interesante dado el contraste de posiciones entre ambos equipos en la tabla.

CR7 está de regreso con su equipo | X: @AlNassrFC

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Al Nassr FC ocupa actualmente la tercera posición en la Liga Profesional Saudí con 52 puntos tras 21 jornadas disputadas, mostrando un gran poder ofensivo con 53 goles a favor y solo 18 en contra.

Por su parte, el Al Hazem se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el puesto 12 con 24 puntos en el mismo número de partidos, habiendo anotado 22 goles y recibido 38. La diferencia de 28 puntos entre ambos equipos refleja la disparidad de rendimiento en la temporada, lo que convierte al conjunto local en claro favorito para este encuentro.

El cuadro amarillo busca regresar al segundo puesto o posiblemente arrebatar el primero | X: @AlNassrFC

El Al Nassr FC llega a este encuentro en un estado de forma excepcional, habiendo ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Recientemente venció al Arkadag 1-0 el 18 de febrero en la Liga de Campeones AFC Dos, al Al Fateh FC 0-2 el 14 de febrero en la Liga Profesional Saudí, nuevamente al Arkadag 0-1 el 11 de febrero, al Al Ittihad 2-0 el 6 de febrero y al Al Riyadh 0-1 el 2 de febrero.

Por su parte, el Al Hazem muestra un rendimiento irregular con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Ganó al Al Akhdoud 2-1 el 12 de febrero, perdió ante el Al Ahli 2-0 el 5 de febrero, empató con el Al Fateh FC 1-1 el 1 de febrero, cayó frente al Al Shabab 0-4 el 29 de enero y venció al Damac FC 2-1 el 26 de enero.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Al Nassr FC. En su último enfrentamiento, el 25 de octubre de 2025, el Al Nassr venció por 0-2 al Al Hazem en campo visitante por la Liga Profesional Saudí. Anteriormente, el 23 de septiembre de 2024, también se impuso por 1-2 en la Copa del Rey. El 29 de febrero de 2024 se produjo un emocionante empate 4-4 en el estadio del Al Nassr, mientras que el 2 de septiembre de 2023 y el 23 de junio de 2022, el Al Nassr logró contundentes victorias por 1-5 y 1-4 respectivamente, ambas como visitante. Este historial muestra un claro dominio del equipo de Riad sobre su rival.

Entrenamiento previo de Cristiano | X: @AlNassrFC

¿Dónde ver el juego de CR7 y compañía?