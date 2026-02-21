Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cubo Torres le envía un mensaje a la Hormiga González por su festejo

Erick 'El Cubo' Torres en Atlanta l MexSport Armando 'La Hormiga' González ante el América l MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:35 - 20 febrero 2026
El exjugador de las Chivas le manda mensaje al joven delantero rojiblanco.

Armando ‘La Hormiga’ Rodríguez realizó un mítico festejo del ‘Cubo’ Torres en su anotación en el Clásico Nacional, por lo que el ex de las Chivas no tardó en mandarle unas palabras de agradecimiento a la joven estrella.

¿Qué mensaje le dio a La Hormiga?

Cuando Erick ‘El Cubo’ Torres militaba con Chivas, logró cosas importantes, siendo la referencia de su equipo en el año 2013. En una de sus muchas anotaciones, el mexicano logró anotarle al América en el Clásico Nacional del Clausura 2013, yendo a celebrar con su baile del robot en una esquina del Estadio Azteca. Esto se repetiría en el Clásico del Clausura 2026, cuando La Hormiga anotó el único gol del triunfo para Chivas; en la celebración le dedicó un tributo al ex de Chivas, celebrando igual que él.

Cubo Torres festejando su gol en un Clásico Nacional entre Chivas vs América l X:Chivas

El festejo se hizo viral, pero no fue hasta un día después cuando Erick contestó al tributo por redes sociales con un bonito mensaje.

Qué crack, Hormigón, destacando lo hecho por el delantero de Chivas.
Hormiga González festejando en el Clasico Nacional a lo Cubo Torres l X:Chivas

¿Torres aconseja a La Hormiga?

Durante una entrevista con TUDN, el actual delantero del Saprissa fue humilde, afirmando que no se atreve a aconsejar al delantero de Chivas, pero sí agradeció el gesto y por todo el apoyo que le brinda su familia.

No quisiera meterme en cosas que no me corresponden; se ve que es chico de casa, de familia, bien aconsejado y seguro el club también trabajó en eso, agregó El Cubo.
Hormiga González festejando en el Clasico Nacional a lo Cubo Torres l X:Chivas
