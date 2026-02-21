Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Amaury Vergara busca a adulto mayor, aficionado de las Chivas, que perdió gran parte de su casa en incendio

Amaury Vergara, dueño de Chivas | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 21:42 - 20 febrero 2026
El dueño de las Chivas retomó en sus redes sociales un reportaje de TV Azteca que contó la historia de Don Juan

Las historias fuera del deporte suelen tocar fibras más profundas que cualquier resultado en la cancha. Una de las más recientes es la de Don Juan Valencia, un adulto mayor de 90 años originario de Tonalá, Jalisco, quien perdió cerca del 95 por ciento de su patrimonio tras un incendio que consumió su vivienda el pasado 3 de febrero por la noche en Santa Cruz de las Huertas.

El caso se hizo público gracias a un reportaje de TV Azteca, que mostró las condiciones en las que quedó su hogar tras el siniestro. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir la historia con la intención de conseguir apoyo para el adulto mayor.

Don Juan, quien a su edad continúa trabajando cortando leña e incluso desempeñándose como agrónomo, relató que el incendio comenzó fuera de su casa y se propagó hasta arrasar con casi todas sus pertenencias. Entre muebles, herramientas y recuerdos de toda una vida, las llamas no dejaron prácticamente nada en pie.

Don Juan Valencia, aficionado de Chivas | @TVAztecaJalisco

El cuarto rojiblanco que sobrevivió al incendio

De manera casi simbólica, el único espacio que se salvó fue un cuarto ubicado al fondo del predio, pintado con los colores rojiblancos del Club Deportivo Guadalajara. En ese lugar, Don Juan y tres de sus cuatro mascotas lograron resguardarse y sobrevivir a la tragedia.

El cuarto, decorado con referencias a las Chivas, representa mucho más que una afición para él: es su refugio y el espacio donde mantiene viva la ilusión de ver nuevamente campeón al equipo de sus amores. Esa imagen fue la que conmovió a miles de personas y terminó por escalar hasta oídos de la directiva rojiblanca.

Don Juan y parte de su colección de Chivas | @TVAztecaJalisco

Amaury Vergara ofrece ayuda a Don Juan

La difusión en redes sociales llegó hasta Amaury Vergara, dueño de Chivas, quien reaccionó públicamente al conocer la historia. A través de un mensaje, el directivo expresó su disposición para apoyar: “Yo le entro. Por favor díganme cómo mi equipo puede contactar a don Juan”.

El gesto fue celebrado por aficionados del Guadalajara, quienes destacaron la importancia de respaldar a seguidores históricos del club, especialmente en momentos tan complicados como el que atraviesa Don Juan.

Más allá del apoyo material que pueda llegar, los sueños del adulto mayor son claros: volver a ver campeonas a sus Chivas, conocer en persona a sus jugadores favoritos y recuperar parte de lo que perdió aquella noche. Su historia ha demostrado que el futbol también puede ser un puente de solidaridad y esperanza.

Amaury Vergara, presidente de Chivas | IMAGO7
