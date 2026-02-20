Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo

Al-Qadisiya ha ganado 2-4 en su partido correspondiente a la Jornada 23 de la Liga Profesional Saudí, con lo que se mantiene en el Top 5 de los mejores equipos de la competencia, pero aún fuera de torneo internacional, lo cual se entrega en los primeros tres sitios de la tabla.

El mejor jugador del partido sin duda alguna es Julián Quiñones, quien ha anotado tres veces a lo largo del compromiso para evitar complicaciones de su equipo como visitantes y así, por ende, llevarse los tres puntos este fin de semana.

Julián festejando con Waleed Al-Ahmed | X:@AlQadsiahE

'La Pantera' al ataque

Los goles de Julián Quiñones abrieron y cerraron la cuenta a lo largo del partido; primero al minuto 34, cuando tras un disparo que rebotó en el travesaño, el exjugador de Atlas y América solamente tuvo que empujar el balón con el pecho para poner adelante a su club.

Dentro de la primera parte, el cuadro rival, logró empatar las acciones con un gol de Bassogog, complicando las aspiraciones de los dirigidos por Brendan Rodgers de poder quedarse a tan solo dos puntos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El delantero del Tri metiendo gol con el pecho | X:@AlQadsiahE

Quiñones para resolver problemas

En la segunda parte todo cambió, primero con un tanto de Al-Ahmed, quien puso el 1-2 al 50', pero 24 minutos después, Julián Quiñones una vez más aprovechó una desatención en el fondo para poner el tercero en la cuenta del grupo, pero su segundo en lo individual.

En el final del partido, parecía que todo se complicaba, ya que Al-Hatila puso la pizarra 2-3; sin embargo, apenas en la jugada siguiente al saque de centro, un trazo largo del portero Casteels desató la jugada en la que llegó el cerrojo al marcador.

Un mal desvío de uno de los defensas provocó que una jugada por la banda de la izquierda dejara libre a Quiñones, quien al recibir disparó al arco, el portero atajó, pero dejó el rebote, mismo que Julián no desaprovechó, metiendo otro disparo que culminó dentro de la portería para así ganar 2-4.