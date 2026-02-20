LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Osasuna vs Real Madrid? EN VIVO

Osasuna y Real Madrid se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio El Sadar, donde los rojillos intentarán sorprender al conjunto blanco. El colegiado designado para dirigir este partido es Alejandro Quintero, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante enfrentamiento.

Benfica vs Real Madrid | AP

El Real Madrid llega a este encuentro como líder indiscutible de LaLiga con 60 puntos tras 24 jornadas disputadas, mostrando un dominio absoluto en la competición. Los blancos han anotado 53 goles y solo han encajado 19, demostrando un equilibrio perfecto entre ataque y defensa. Por su parte, Osasuna ocupa la décima posición con 30 puntos, situándose en la zona media de la tabla. Los navarros presentan un balance equilibrado con 28 goles a favor y 28 en contra, lo que refleja su regularidad en ambas facetas del juego. La diferencia de 30 puntos entre ambos equipos evidencia el favoritismo del conjunto madridista en este enfrentamiento.

Osasuna busca alejarse del descenso | X: @Osasuna

Osasuna llega a este encuentro en un buen momento de forma tras sumar 10 puntos de los últimos 15 posibles. Los rojillos vienen de empatar sin goles contra Elche (0-0), pero anteriormente consiguieron una importante victoria a domicilio ante Celta Vigo (1-2). Previamente igualaron frente al Villarreal (2-2) y encadenaron dos triunfos consecutivos ante Rayo Vallecano (1-3) y Real Oviedo (3-2). Por su parte, el Real Madrid atraviesa un momento excepcional con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Los blancos vencieron a Benfica (0-1) en Champions League, golearon a Real Sociedad (4-1), superaron a Valencia (0-2) y derrotaron al Rayo Vallecano. Su única derrota reciente fue ante Benfica (4-2) en Champions League.

Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras partido de LaLiga vs Real Sociedad | AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid, que ha conseguido tres victorias y un empate en los últimos cinco enfrentamientos directos. El duelo más reciente se disputó el 19 de agosto de 2025, con victoria madridista por 1-0 en el Santiago Bernabéu. Anteriormente, el 15 de febrero de 2025, ambos equipos empataron 1-1 en El Sadar. Los blancos golearon a Osasuna por 4-0 el 9 de noviembre de 2024 en Madrid, y también se impusieron por 2-4 en Pamplona el 16 de marzo de 2024. El 7 de octubre de 2023, el Real Madrid volvió a golear a los navarros por 4-0 en el Bernabéu. Este historial muestra la clara superioridad del conjunto madridista en los enfrentamientos recientes.

¿Cuándo y dónde ver el Osasuna vs Real Madrid?

FECHA: Sábado 21 de febrero

HORA: 11:30 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio El SADAR, Pamplona, España

TRANSMISIÓN: Sky Sports