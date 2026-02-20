VIDEO: Apuñalan a reportero en la colonia Doctores; hay un detenido

La tarde de este viernes 20 de febrero , un reportero y otra persona fueron apuñalados en la colonia Doctores , en la Ciudad de México, luego de, aparentemente, sostener una discusión con un transeúnte , quien fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) .

Altercado vial nivel México mágico Apuñalan a compañero de Foro TV en la colonia #Doctores tras una discusión de tránsito (porque aquí discutir siempre termina con cuchillo). Un comerciante que intentó ayudar también salió herido, porque ser buena persona en esta ciudad ya es… pic.twitter.com/x1XmJoqjpo

¿Qué pasó en Doctor Liceaga y Doctor Barragán?

De acuerdo con diferentes reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de Doctor Liceaga y Doctor Barragán.



Según trascendió en el medio N+ de Televisa, el reportero sostuvo una discusión con un hombre que se quejó de que el comunicador le lanzó la motocicleta en la que circulaba.



Tras el intercambio de palabras, el transeúnte presuntamente sacó una navaja y apuñaló al reportero en la zona del pecho.