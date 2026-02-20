Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
VIDEO: Apuñalan a reportero en la colonia Doctores; hay un detenido

El reportero agredido trasciende que trabaja para Televisa/IG: @azaelvaldes_
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:06 - 20 febrero 2026
Un comerciante de la zona que intentó calmar el problema, también resultó herido con arma blanca

La tarde de este viernes 20 de febrero, un reportero y otra persona fueron apuñalados en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, luego de, aparentemente, sostener una discusión con un transeúnte, quien fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Qué pasó en Doctor Liceaga y Doctor Barragán?

De acuerdo con diferentes reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de Doctor Liceaga y Doctor Barragán.


Según trascendió en el medio N+ de Televisa, el reportero sostuvo una discusión con un hombre que se quejó de que el comunicador le lanzó la motocicleta en la que circulaba.


Tras el intercambio de palabras, el transeúnte presuntamente sacó una navaja y apuñaló al reportero en la zona del pecho.

Un comerciante también resultó herido

Con el objetivo de calmar la situación, un tercer hombre —presuntamente comerciante de la zona— intervino; sin embargo, también fue agredido con el arma blanca. Dos personas resultaron lesionadas.

Traslado a hospital

Después del ataque, el propio reportero habría solicitado una ambulancia.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención tanto al comunicador como al otro hombre herido. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica oportuna.

El presunto agresor fue identificado como Dionisio 'N' de 53 años/SSC

Detienen al presunto agresor

Elementos de la SSC detuvieron al presunto agresor en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco.


El detenido fue identificado como Dionisio ‘N’, de 53 años, y fue presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

