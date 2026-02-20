Verificación de edad requerida
VIDEO: Apuñalan a reportero en la colonia Doctores; hay un detenido
La tarde de este viernes 20 de febrero, un reportero y otra persona fueron apuñalados en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, luego de, aparentemente, sostener una discusión con un transeúnte, quien fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Altercado vial nivel México mágico
Apuñalan a compañero de Foro TV en la colonia #Doctores tras una discusión de tránsito (porque aquí discutir siempre termina con cuchillo).
Un comerciante que intentó ayudar también salió herido, porque ser buena persona en esta ciudad ya es…
¿Qué pasó en Doctor Liceaga y Doctor Barragán?
De acuerdo con diferentes reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de Doctor Liceaga y Doctor Barragán.
Según trascendió en el medio N+ de Televisa, el reportero sostuvo una discusión con un hombre que se quejó de que el comunicador le lanzó la motocicleta en la que circulaba.
Tras el intercambio de palabras, el transeúnte presuntamente sacó una navaja y apuñaló al reportero en la zona del pecho.
En calles de la colonia #SantaAnita, de la alcaldía Iztacalco, oficiales de la SSC detuvieron a un sujeto que, posiblemente, lesionó a dos personas con una navaja, tras una discusión en la colonia #Doctores, en Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en…
Los hechos ocurrieron en… pic.twitter.com/B1qqWdzToC
Un comerciante también resultó herido
Con el objetivo de calmar la situación, un tercer hombre —presuntamente comerciante de la zona— intervino; sin embargo, también fue agredido con el arma blanca. Dos personas resultaron lesionadas.
Traslado a hospital
Después del ataque, el propio reportero habría solicitado una ambulancia.
Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención tanto al comunicador como al otro hombre herido. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica oportuna.
Detienen al presunto agresor
Elementos de la SSC detuvieron al presunto agresor en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco.
El detenido fue identificado como Dionisio ‘N’, de 53 años, y fue presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.