Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada

Especialistas aclaran que la temporada formal de calor inicia entre finales de marzo y principios de abril./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:40 - 18 febrero 2026
La Ciudad de México experimenta temperaturas máximas de hasta 30 °C en febrero, un fenómeno atribuido a un sistema anticiclónico

Aunque febrero forma parte del invierno, la Ciudad de México ha experimentado en los últimos días temperaturas que alcanzan hasta los 30 grados Celsius, generando una sensación más cercana a la primavera que a la temporada fría.

El incremento térmico se ha presentado principalmente durante las tardes, mientras que por las mañanas persisten condiciones frescas. Esta variación responde a la presencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, el cual favorece cielos despejados y mayor incidencia de radiación solar.

El aumento térmico se atribuye a un sistema de alta presión que mantiene cielos despejados en el Valle de México./ Pixabay

Cuando este tipo de sistema domina el centro del país, se reduce la formación de nubosidad y disminuye la probabilidad de lluvia. Como consecuencia, el calor se acumula durante el día, elevando los registros térmicos pese a que el calendario aún marca invierno.

Alta presión atmosférica eleva las temperaturas en el Valle de México

Especialistas explican que este fenómeno no representa todavía el arranque formal de la temporada cálida. Se trata de un episodio asociado a condiciones atmosféricas temporales que pueden modificar el comportamiento habitual del clima en febrero.

En la capital, estos contrastes son comunes en periodos de transición estacional. Las mañanas pueden iniciar con ambiente frío, pero conforme avanza el día el termómetro sube de manera considerable debido a la fuerte radiación solar y la estabilidad atmosférica.

Aunque es invierno, las tardes han registrado ambiente caluroso en la capital del país./ Pixabay

La temporada de calor en la Ciudad de México suele consolidarse entre finales de marzo y principios de abril, cuando las temperaturas altas se vuelven constantes y prolongadas. Por ahora, lo que se observa es un repunte térmico que no cumple con los criterios técnicos para clasificarse como ola de calor.

Impacto en calidad del aire y recomendaciones

Las condiciones de estabilidad atmosférica también pueden favorecer la acumulación de contaminantes, especialmente ozono, ya que la falta de viento dificulta su dispersión. En escenarios de alta radiación solar, este factor puede incidir en la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante las temperaturas elevadas, se recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La estabilidad atmosférica favorece mayor radiación solar y eleva los termómetros durante el día./ Pixabay

Aunque el invierno no ha terminado oficialmente, este episodio cálido recuerda la variabilidad climática que puede registrarse en la capital.

Las temperaturas en la Ciudad de México alcanzaron hasta 30 grados Celsius en pleno mes de febrero./ Pixabay
