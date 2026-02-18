Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?

El miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica conmemorará el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión que prepara a los fieles para la Semana Santa. Como cada año, miles de personas acudirán a templos e iglesias para recibir la tradicional cruz de ceniza en la frente.

Aunque es una práctica ampliamente conocida, no todos saben qué representa este símbolo ni para quién aplica el ayuno y la abstinencia durante esta temporada litúrgica.

¿Qué significa el Miércoles de Ceniza?

De acuerdo con la tradición cristiana, el Miércoles de Ceniza es un llamado a la humildad y al arrepentimiento.

El Miércoles de Ceniza es este 18 de febrero y da inicio a la Cuaresma / Redes Sociales

“La iglesia en torno al s. V, incorporó este gesto de imponer la ceniza como un elemento litúrgico para aquellos que habiendo pecado gravemente, públicamente mostraban su arrepentimiento para reconciliarse con Dios y con la iglesia”.

La ceniza simboliza penitencia y conversión. No es un acto obligatorio, ya que no se trata de un día de precepto, pero sí marca el inicio formal de la Cuaresma.

¿Qué significa la cruz de ceniza en la frente?

Durante la misa, el sacerdote impone la ceniza mientras pronuncia la frase: “En polvo eres y en polvo te convertirás”.

La cruz dibujada en la frente recuerda la mortalidad del ser humano y la necesidad de penitencia por los pecados cometidos. Además, el color morado que utiliza el sacerdote representa luto y penitencia.

El Miércoles de Ceniza es un llamado a la humildad y al arrepentimiento / Redes Sociales

Según la Conferencia del Episcopado Mexicano, la ceniza no debe entenderse como un signo para presumir:

“Lo que siempre será importante recordar es que independientemente de dónde se imponga la ceniza no es un signo para mostrar para que lo vea la gente, se trata más bien de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”.

¿De dónde sale la ceniza?

La ceniza proviene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior, que son quemadas para este rito. Ese día se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido con hojas de palma.

La ceniza proviene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior / FREEPIK

¿Quién debe hacer ayuno?

Aunque recibir la ceniza no es obligatorio, el ayuno y la abstinencia sí forman parte de las normas de la Iglesia. El ayuno aplica para personas bautizadas de 18 a 59 años y consiste en reducir la cantidad de alimentos, permitiendo solo una comida fuerte al día.

Mientras tanto, los viernes de Cuaresma se practica la abstinencia de carne roja, especialmente el Viernes Santo.

“Aquellos días en que los fieles tienen obligación de participar en la misa; y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios”.

¿Por qué no se come carne en Cuaresma?

La abstención de carne es vista como un acto simbólico de sacrificio y penitencia. La carne es considerada un alimento asociado al lujo, por lo que renunciar a ella representa una forma de reflexión espiritual.

Durante estos días, muchos fieles optan por pescado, mariscos, vegetales y legumbres como frijoles o lentejas.

¿Cuándo inicia la Cuaresma 2025?

La Cuaresma 2025 inicia el miércoles 18 de febrero y culmina el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección.

La Semana Santa comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, mientras que las fechas clave son:

Jueves Santo: 2 de abril de 2025

Viernes Santo: 3 de abril de 2025

Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2025