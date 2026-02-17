El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica

Un comercial que tenía como objetivo promocionar una nueva academia de futbol terminó convirtiéndose en fenómeno viral por razones inesperadas. El protagonista fue Daniel Guzmán, conocido popularmente como “El Travieso”, quien apareció en un video con la promoción.

En el material audiovisual, difundido inicialmente en redes sociales, Guzmán invita a niños y jóvenes a integrarse a su nueva academia. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el anuncio en sí, sino algunos momentos que los usuarios no tardaron en comentar y compartir masivamente.

El Travieso Guzmán dominando el balón durante promocional l CAPTURA

Durante el comercial, el exfutbolista intenta dominar el balón mientras camina frente a la cámara. No obstante, en varias tomas se le observa con dificultades para controlar la pelota, lo que generó críticas y bromas entre internautas que esperaban mayor destreza técnica de quien fuera jugador profesional.

Además, en ciertos fragmentos del video, Guzmán parece titubear con el guion, haciendo pausas prolongadas e incluso olvidando partes del mensaje. Esa aparente desconcentración provocó que algunos usuarios señalaran que lucía “fuera de ritmo” durante la grabación.

El Travieso Guzmán con el balón l CAPTURA

¿ Cómo fueron las reacciones en redes sociales?

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En plataformas como X, Facebook e Instagram, el clip fue compartido miles de veces acompañado de comentarios irónicos, memes y debates sobre la producción del anuncio y la conveniencia de no haber editado ciertos momentos.

Pese a las críticas, otros aficionados salieron en defensa del exjugador, recordando su trayectoria en el futbol mexicano es de valorarse comvirtiendo muchos goles y siendo parte de la Selección Mexicana, señalando que un desliz frente a la cámara no borra años de carrera en las canchas y en los banquillos.

Especialistas en marketing deportivo también opinaron que, de manera involuntaria, el comercial logró un alcance que difícilmente habría conseguido con una campaña tradicional. La viralidad, aunque polémica, colocó el nombre de la academia en el centro de la conversación.

Daniel Guzmán en comercial de Academia de futbol l CAPTURA

Hijo sale a la defensa de su papá

Tras el posteo de José Luis Morales que inició con las críticas que se volvieron virales su hijo Daniel Gúzman Jr salió a a defensa respondiendo en X: “Querido José Luis, ese señor que usted ve en el video, hizo 160 goles en PrimeraDivisión, fue el jugador más caro del Draft, campeón con Atlante, y Seleccionado Nacional. Porque la gente no llevaría a sus hijo? Saludos cordiales campeón”.