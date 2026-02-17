Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental

Reportan incendio en pastizales y basura del Bordo de Xochiaca/N+ - X: @TPUAC
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:20 - 17 febrero 2026
Vecinos del norte y oriente de Ciudad de México reportan humo por quema de pastizales en el Bordo de Xochiaca

Como si algo faltara, en plena contingencia ambiental, se reporta un incendio de pastizales y basura en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lo que ha afectado la calidad del aire, principalmente en la zona norte y oriente de la Ciudad de México y sus límites con el Edomex.



Desde las primeras horas de hoy, martes 17 de febrero, vecinos de alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez reportaron humo en el ambiente, lo cual provocaba dificultad para ver a larga distancia y también un olor a quemado incómodo de respirar.

Desde temprana hora varias personas reportaron humo y olor a quemada en la CDMX/X: @michelleriveraa

El olor a humo en el ambiente es muy fuerte ¿y nadie dice nada?”
“¿Por qué en la colonia Agrícola Pantitlán se ve y huele a madera quemada? De nada sirve tanto ‘no circula’ si no controlan quemas o fábricas que ocasionan tanto humo”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales de vecinos afectados.

Incendio en el Bordo de Xochiaca genera humareda en CDMX y Edomex

La razón de esta humareda es una quema de pastizales y basura que se registra en la zona del Bordo de Xochiaca, muy cerca de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios, por el área del Lago de Texcoco.


La columna de humo ha sido visible desde distintos puntos del oriente y norte de la capital.

Esta situación suceda cuando hay contingencia ambiental en el Valle de México/X: @TPUAC-@JorgeFiGo

Prepa 2 de la UNAM suspende clases por humo

Esta situación incluso provocó que la Preparatoria 2 de la UNAM, Erasmo Castellanos Quinto, suspendiera clases hoy martes 17 de febrero.

Se informa a la comunidad que, derivado de un incendio de pastizales, se ha generado la presencia de columnas de humo en la zona oriente de la Ciudad de México, mismas que también afectan el área donde se ubica nuestro plantel”, indicó la institución.

Sin postura oficial… y la contingencia podría continuar

Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado oficialmente, ni tampoco se sabe si bomberos de la Ciudad de México o del Estado de México han asistido a la zona afectada para controlar el fuego.


Mientras tanto, esta situación podría provocar que la Fase 1 de la Contingencia Ambiental se mantenga a lo largo de hoy martes y mañana miércoles 18 de febrero, pues de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la calidad del aire sigue siendo muy mala.


Fue el pasado jueves 12 de febrero cuando se anunció la primera contingencia de febrero de 2026, misma que se suspendió la tarde del sábado 14. Sin embargo, un día después se volvió a activar la Fase 1 de contingencia ambiental, la cual se mantiene hasta hoy 17 de febrero y todo apunta a que continuará, al menos, hasta mañana miércoles 18.

