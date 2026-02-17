Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental

Como si algo faltara, en plena contingencia ambiental, se reporta un incendio de pastizales y basura en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lo que ha afectado la calidad del aire, principalmente en la zona norte y oriente de la Ciudad de México y sus límites con el Edomex.



Desde las primeras horas de hoy, martes 17 de febrero, vecinos de alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez reportaron humo en el ambiente, lo cual provocaba dificultad para ver a larga distancia y también un olor a quemado incómodo de respirar.

Desde temprana hora varias personas reportaron humo y olor a quemada en la CDMX/X: @michelleriveraa

El olor a humo en el ambiente es muy fuerte ¿y nadie dice nada?”

“¿Por qué en la colonia Agrícola Pantitlán se ve y huele a madera quemada? De nada sirve tanto ‘no circula’ si no controlan quemas o fábricas que ocasionan tanto humo”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales de vecinos afectados.

Incendio en el Bordo de Xochiaca genera humareda en CDMX y Edomex

La razón de esta humareda es una quema de pastizales y basura que se registra en la zona del Bordo de Xochiaca, muy cerca de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios, por el área del Lago de Texcoco.

La columna de humo ha sido visible desde distintos puntos del oriente y norte de la capital.

Esta situación suceda cuando hay contingencia ambiental en el Valle de México/X: @TPUAC-@JorgeFiGo

Prepa 2 de la UNAM suspende clases por humo

Esta situación incluso provocó que la Preparatoria 2 de la UNAM, Erasmo Castellanos Quinto, suspendiera clases hoy martes 17 de febrero.

Se informa a la comunidad que, derivado de un incendio de pastizales, se ha generado la presencia de columnas de humo en la zona oriente de la Ciudad de México, mismas que también afectan el área donde se ubica nuestro plantel”, indicó la institución.

Sin postura oficial… y la contingencia podría continuar