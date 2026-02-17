Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Saka renueva y pasa a ser el mejor pagado del Arsenal

Bukayo Saka seguirá siendo jugador del Arsenal por lo menos cuatro años más | AP
Bukayo Saka seguirá siendo jugador del Arsenal por lo menos cuatro años más | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 09:36 - 17 febrero 2026
El internacional inglés percibirá más de 300 mil euros a la semana

Bukayo Saka ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal, válido hasta 2031, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la plantilla de la Premier League. Según la BBC Sport, el extremo inglés percibirá un salario superior a los 300 mil euros semanales.

Las negociaciones se extendieron durante casi un año, y el jugador de 24 años llegó a un acuerdo verbal con el club en enero. El vínculo anterior, firmado en 2023, era válido hasta 2027, pero esta renovación asegura que Saka pasará sus mejores años de carrera al servicio de los gunners.

Saka en Premier League | AP

Esta es una gran noticia para Mikel Arteta. Actualmente, el Arsenal lidera la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City, está en los octavos de final de la Liga de Campeones, en la quinta ronda de la FA Cup y se enfrentará a los citizens en la final de la Copa de la Liga Inglesa.

Otras renovaciones del Arsenal

La continuidad de Saka se enmarca en una estrategia del club para retener a sus principales talentos, después de haber renovado en verano a William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly.

Mikel Arteta, entrenador de los Gunners | AP

Con la renovación de Saka, el Arsenal ya cuenta con 10 jugadores firmados hasta al menos 2029. Entre estos jugadores se destacan Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Noni Madueke y Cristhian Mosquera todos ellos con un contrato hasta 2030.

Los datos de Saka

Esta temporada, el internacional inglés ya ha marcado siete goles en 33 partidos. Su influencia en el ataque es notoria, con la mayoría de las jugadas ofensivas del Arsenal desarrollándose por el lado derecho, donde habitualmente juega.

En su carrera con los Gunners, el extremo derecho ha disputado 296 partidos en todas las competencias en las cuales ha colaborado con 77 goles y 78 asistencias, siendo uno de los grandes referentes del equipo de Londres. Además, ayudó al equipo a ganar un título de FA Cup y dos Supercopas de Inglaterra.

Saka en Premier League | AP
