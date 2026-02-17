Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Christian Pulisic aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Christian Pulisic define representar a USA"lo mejor que puedes hacer" | AP
Jorge Armando Hernández 10:30 - 17 febrero 2026
El futbolista estadounidense viajó a la ciudad italiana para apoyar al US Olympic Hockey Team quien actualmente se encuentra compitiendo en la justa olímpica

Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 siguen su curso y muchas sorpresas nos están brindando. Uno de los máximos exponentes del futbol estadounidense de la actualidad, Christian Pulisic viajó directamente a Milán a apoyar al equipo olímpico de hockey y aprovechó para dar un par de declaraciones a la cadena Fox.

Estados Unidos enfrenta a Canadá en la final femenil de hockey sobre hielo| AP

Después de la goleada propiciada por Estados Unidos a Suecia en hockey femenil, las representantes de las barras y las estrellas se clasificaron a la final y buscarán derrotar a Canadá para llevarse la medalla de oro.

La rivalidad más ferviente del hockey se disputará en unas horas y con todo lo que significa Christian Pulisic habló no solo de lo que espera de esta final sino de lo que para el mismo representa vestir la camiseta de Estados Unidos en competencias internacionales.

Las estadounidenses son las favoritas a llevarse la medalla de oro ante un rival viejo pero conocido para las representantes de Estados Unidos. Canadá de igual manera demostró garra y entrega y ahora la "hoja de maple" buscará imponerse y llevar el oro a casa

Juegos Olímpicos de Invierno l AP

"Siempre habrá presión por representar a tu país en competencias grandes pero es lo mejor que puedes hacer"

Christian Pulisic en el terreno de juego
Christian Pulisic celebra un gol con Estados Unidos | MEXSPORT

Christian Pulisic es uno de los referentes del futbol estadounidense hoy en día, actualmente juega en el AC Milán donde comparte equipo con Santiago Gimenez. Pulisic lleva 8 goles y 2 asistencias en la temporada 2025-2026 con 17 partidos disputados. Destacan de igual manera sus 30 goles con la selección estadounidense.

