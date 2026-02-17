Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City

Tigres UANL no se conforma con su plantilla actual y busca un nuevo fichaje. De acuerdo con reportes, el conjunto felino está interesado en sumar un nuevo fichaje a sus filas, la opción al momento es Dejan Joveljic actual futbolista del Sporting de Kansas City.

De acuerdo con la información de Fox Sports, el serbio ha tenido un año completo de seguimiento por parte de la directiva de los Tigres, evaluando su desempeño en la MLS. Actualmente, Joveljic tiene 26 años de edad y a pesar de que hay un interés en compra, se espera que la oferta formal se haga en verano.

El serbio llegó a Kansas City procedente del Galaxy | INSTRAGRAM: @joveljic

En la temporada actual, el serbio cuenta con 34 partidos disputados portando la camiseta del Sporting de Kansas City y lleva en su arsenal 18 goles y dos asistencias, números bastante considerables para reforzar el ataque del conjunto felino.

Dejan Joveljic llega a Sporting Kansas City de la MLS | INSTAGRAM: @joveljic

Por otro lado, Joveljic sigue siendo un futbolista muy cotizado dentro de la misma MLS por lo que la negociación podría verse un poco complicada para el conjunto regiomontano, aunque diversos reportes ya vinculan al jugador con Tigres, lo cierto es que los felinos aguardan al mercado veraniego para mostrar una oferta concreta.

Jugadores de Tigres previo al partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Actualmente Tigres marcha en la posición siete de la tabla general y todavía cuenta con posibilidades de meterse a liguilla, su último partido fue contra Cruz Azul y sufrió una derrota 2-1. Uno de los goles de la máquina fue obra del exdelantero de Tigres Nico Ibañez.

¿Cuál es la propuesta que Tigres haría para Joveljic?