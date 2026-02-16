Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Burla al ex! Cruz Azul le da los buenos días a Tigres con gol de Nico Ibáñez

Nico Ibáñez festejó con todo a pesar de su pasado con Tigres | MexSport
Ramiro Pérez Vásquez 12:27 - 16 febrero 2026
La Máquina dejó un mensaje tras la victoria 2-1 en el Cuauhtémoc

La Máquina del Cruz Azul continúa de celebración tras la victoria 2-1 sobre los Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX donde el protagonista fue Nico Ibáñez marcando su respectivo gol a su exequipo a tan solo días de haber fichado con los cementeros.

Desde la cuenta oficial, en X, de los capitalinos lanzaron un mensaje con ‘sabor a burla’ con la imagen del delantero celebrando la anotación y un elemento de los felinos tirado sobre el terreno de juego mientras que en el fondo aparece una mirada desalentadora de Joaquim.

Nico Ibáñez celebra gol a Tigres | IMAGO7

Sin embargo, la imagen no fue lo único, y es que fue rematada con un “¡Buenos días, azules!” Que no tardó en general las cerca de 30 mil vistas y más de 40 comentarios destacando el momento del atacante, aunque hubieron otros que se burlaron del equipo cementero.

¿Cómo fue el gol al ex?

Se cumplió ley del ex. Nicolás Ibáñez le marcó a Tigres UANL vistiendo ahora la camiseta de Cruz Azul en su debut en la Liga MX con el conjunto celeste dentro de la Jornada 6 del Clausura 2026. El atacante, que defendió anteriormente los colores felinos, no se guardó nada y celebró con intensidad frente a la afición cementera.

La anotación cayó al minuto 60, cuando Ibáñez apareció en el área para aplicar la inexorable ley del ex y ampliar la ventaja cementera tras un balón que quedó servido dentro del área y simplemente definir sobre el marco de Nahuel Guzmán.

Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7

Tras el gol, el delantero festejó efusivamente con sus compañeros y también con el cuerpo técnico, dejando claro que vive una nueva etapa en su carrera y que no hubo respeto hacia su exequipo debido a que no pidió disculpa alguna.

Con apenas dos partidos disputados, Ibáñez ya suma dos goles: el primero lo consiguió en la CONCACAF Champions Cup, y ahora se estrenó en Liga MX y que buscará seguir ampliando su racha goleadora en los próximos partidos.

¿Qué dijo Nico Ibáñez tras el gol ante Tigres?

Nico Ibáñez dejó sus sensaciones tras el duelo ante los felinos: Muy feliz, muy contento de volver a anotar, veníamos trabajando para que se me dieran las cosas; gracias a Dios hoy se nos dio y con victoria. Contento porque sirve para darle tranquilidad al equipo también”.

Cruz Azul presentó este martes a Nico Ibáñez como refuerzo | X: @CruzAzul
Cruz Azul presentó a Nico Ibáñez como refuerzo | X: @CruzAzul
