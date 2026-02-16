Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Con todo y Checo Pérez? Cadillac mantiene su plan: un motor propio para la F1 en 2029

Checo Pérez conduce el CA01, en Bahrein | AP
Axel Fernández
Axel Fernández 12:06 - 16 febrero 2026
La escudería estadounidense debutará en un mes en la categoría reina, pero ya ve a futuro

Apuntar a lo más alto con recursos propios. Cadillac arrancará en menos de un mes su aventura en la Fórmula 1 y ya piensa a futuro con planes que podrían revolucionar el deporte motor.

Checo Pérez a bordo del CA01 en las pretemporadas de la Fórmula 1 en Bahréin | AP
Checo Pérez, a bordo del CA01 en las pretemporadas de la F1 | AP

El plan de Cadillac en la F1

La escudería, ahora hogar del mexicano Sergio 'Checo' Pérez', reafirmó su intención de desarrollar su propia unidad de potencia para la temporada 2029, con un plan que implica desarrollarse por los próximos tres años, pero con objetivos bien trazados para pelear la media parrilla a partir de este 2026.

Y aunque esto implicaría usarla solo por un par de años bajo el reglamento actual, la marca estadounidense prioriza consolidar su estatus de equipo oficial sobre una gestión de recursos más conservadora.

Valtteri Bottas y Checo Pérez conforman la alineación de Cadillac para la Temporada 2026 | X: @Cadillac_F1
Valtteri Bottas y Checo Pérez | @Cadillac_F1

Un plan que es posible

El monoplaza CA01, primer auto de Cadillac en la categoría reina y diseñado bajo las normativas técnicas de 2026, ya ha completado sus primeros kilómetros en el shakedown de Barcelona y en los test de pretemporada en Sakhir, Bahrein. Sin embargo, la escudería ya tiene la vista puesta en el futuro.

Mientras el equipo, con los experimentados Checo Pérez y Valtteri Bottas al volante, se enfoca en evolucionar el coche durante la temporada, la dirección de Cadillac sigue construyendo su proyecto a medio y largo plazo, manteniéndose fiel a sus objetivos iniciales.

Uno de los pilares de este plan es la creación de una unidad de potencia desde cero, con el año 2029 como fecha objetivo. Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, confirmó esta hoja de ruta.

"¿Por qué fabricar nuestro propio motor para 2029? Es una muy buena pregunta. Como he dicho, estamos siguiendo muy de cerca todas las conversaciones sobre los próximos reglamentos. Es posible que las reglas cambien antes de 2031, pero también es posible que no", explicó.

"Independientemente de los recursos y la financiación, creemos que es importante ver un propulsor Cadillac en la parrilla lo antes posible. Ese es realmente el objetivo principal desde mi punto de vista. Si hay formas de acelerar el proceso, lo haremos. Pero por ahora, el objetivo sigue siendo 2029", añadió Towriss.

Cadillac apostó por una decoración innovadora en su primer auto de Fórmula 1 | X: @Cadillac_F1
Cadillac apostó por una decoración innovadora en su primer auto de Fórmula 1 | @Cadillac_F1

¿Qué esperar de Cadillac en 2026?

Para su temporada debut en la F1, Cadillac correrá con una unidad de potencia de Ferrari, de la mano de los Subcampeones del Mundo, Checo Pérez y Valtteri Bottas.

A lo largo de las prácticas, la escudería estadounidense se ha mantenido en la pelea de la parrilla media, aunque su meta será consolidar el CA01 como un auto confiable durante la temporada.

