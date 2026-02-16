VIDEO: Yeri Mua fuma marihuana en Carnaval de Veracruz y gobierno borra transmisión

Yeri Mua vuelve a generar polémica luego de que, durante su presentación en el Carnaval de Veracruz, fumó marihuana en pleno escenario, aun cuando había autoridades en el lugar. La situación provocó que el Gobierno de Veracruz borrara la transmisión en vivo que había realizado en todas sus cuentas oficiales, incluida la de la gobernadora Rocío Nahle.

Yeri Mua se presentó el pasado 14 de febrero en el Carnaval de Veracruz/Facebook: Carnaval de Veracruz 2026

Fuma marihuana en el escenario

La cantante de reguetón, originaria de Veracruz, se presentó el pasado 14 de febrero en el Carnaval para interpretar algunos de sus éxitos como “Chupón”, “Línea del Perreo”, “Nena Moxita”, “Chaparrita” y “Brinca”, ante miles de personas que se dieron cita en el evento.

La polémica surgió cuando la también influencer pidió permiso a elementos de la Secretaría de Marina que se encontraban en el lugar para consumir marihuana.

Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjennos fumar marihuana”, dijo Yeri Mua, para acto seguido fumar desde una pipa.

Yeri Mua en pleno concierto durante el carnaval de Veracruz le pide a @SEMAR_mx que “Con todo respeto, déjenos fumar marihuana” pic.twitter.com/wRyDkHf0sU — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) February 16, 2026

Críticas contra la cantante y las autoridades

La escena generó todo tipo de reacciones en redes sociales, con críticas tanto hacia la cantante como hacia los elementos de la Marina y otras autoridades presentes que presenciaron el consumo de droga en el escenario principal del Carnaval.

Algunos comentarios que circularon fueron: “Qué más esperar de Veracruz. Borran videos de una artista, pero no hacen nada contra el narco. Prioridades”. “Siento que esa mujer no va a acabar bien”. “Qué mal ejemplo para los visitantes, qué mala imagen de Veracruz. La presentan como lo máximo y mira con qué sale”. “Eso les pasa por invitar a esa naca”. “Ya cancelen a esa vieja, ¿qué talento tiene?”. “No nos escandalicemos cuando los niños, adolescentes y jóvenes fumen marihuana si los mismos padres de familia los llevan a ver este tipo de espectáculos”.

El gobierno de Veracruz eliminó la transmisión del concierto de todas sus redes oficiales/Facebook: Secretaría de Salud de Veracruz

Gobierno elimina la transmisión oficial

Las críticas y la polémica llevaron al Gobierno de Veracruz a eliminar de todas sus cuentas oficiales la transmisión en vivo del concierto. El evento había sido ampliamente promocionado, incluso en las redes sociales oficiales de la gobernadora Rocío Nahle.

El video desapareció de las cuentas institucionales. Pero no de redes sociales.

Otras polémicas en el Carnaval

A la controversia por el consumo de marihuana se suman otros videos que circulan en redes sociales, donde se observa que algunos asistentes protagonizaron una pelea campal.

Según los reportes, la riña habría surgido tras discusiones entre jóvenes y adultos que presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol.

El Carnaval de Veracruz comenzó el pasado 10 de febrero y concluirá el miércoles 18, con presentaciones aún pendientes de artistas como Banda MS, Mon Laferte y Chiquito Team Band.

