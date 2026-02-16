Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Juegos Olímpicos de Invierno aplaza competencia por intensa nevada

Big Air femenino en esquí de estilo libre es aplazado por nevada l AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 12:50 - 16 febrero 2026
La disciplina de Big Air femenino en esquí de estilo libre tuvo que ser aplazado

El inicio de las finales de la disciplina de Big Air femenino en esquí de estilo libre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 ha sido aplazado debido a las condiciones meteorológicas adversas y a las intensas nevadas, según han anunciado los organizadores.

Intensa nevada en Milano-Cortina 2026 l AP

Un portavoz del parque de nieve de Livigno, sede de las competiciones, explicó a los medios que, por el momento, la prueba se ha pospuesto para más tarde hoy mismo. No se descarta que las finales, que incluyen tres competiciones individuales, se reprogramen para mañana, martes.

La disciplina de Big Air es la penúltima del torneo de esquí de estilo libre en Milán-Cortina 2026. Le sigue el Halfpipe, que concluirá el 21 de febrero.

Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 | AP

Nevada provoca cambios

El aplazamiento generó expectativa entre las atletas, quienes deberán ajustar su preparación física y mental ante el cambio de horario. Varias competidoras expresaron comprensión por la medida, señalando que en un deporte de alto riesgo como el esquí de estilo libre, la seguridad es fundamental.

El público presente en la sede olímpica recibió el anuncio a través de los altavoces oficiales, mientras que miles de aficionados siguieron la actualización en redes sociales y transmisiones en vivo. La organización prometió comunicar en breve la nueva fecha y hora para la disputa de las finales.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno I AP

¿ Qué es el Big Air?

El Big Air es una disciplina que exige máxima precisión en cada salto, ya que las competidoras alcanzan gran velocidad antes de despegar para ejecutar maniobras aéreas con múltiples rotaciones y giros. Cualquier alteración en la superficie de despegue o en la zona de caída puede aumentar considerablemente el riesgo de accidente.

La prueba consiste en descender a gran velocidad por una rampa inclinada para impulsarse en una plataforma de despegue que puede superar los 40 metros de altura. Una vez en el aire, los competidores realizan giros, rotaciones y trucos con distintos grados de dificultad antes de aterrizar en una pendiente cubierta de nieve compacta.

El Big Air debutó oficialmente en el programa olímpico en PyeongChang 2018 para snowboard y posteriormente se incorporó en esquí de estilo libre en Beijing 2022, consolidándose como una de las pruebas favoritas del público por su espectacularidad y riesgo.

