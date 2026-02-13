Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Lo más destacado de la jornada de este 12 de febrero

Con mexicanos haciendo historia y más medallas llegando, los Juegos Olímpicos de Invierno continúan con su acción. A continuación, los momentos más destacados y los resultados de la jornada del jueves 12 de febrero en Milán Cortina 2026.

La sexta jornada nos regaló emociones al límite con la disputa de nueve finales en siete deportes distintos. ¡Nueve finales! Sin embargo, fue la mexicana Regina Martínez quien se robó los reflectores este jueves.

Las competidoras de Brasil, Estados Unidos y Suecia felicitan a Regina Martínez | AP

México en Milán Cortina

Martínez terminó en el lugar 108, siendo la última competidora en llegar a la meta, por encima de la bosnia Teodora Delipara y la brasileña Eduarda Ribera. Más allá del resultado, la mexicana de 33 años encumbró su nombre en la historia de la justa invernal por su tenacidad e historia de superación, además de ser la primera mujer mexicana en competir y terminar la prueba de esquí de fondo.

Así mismo, La esquiadora azteca Sarah Schleper ha marcado un hito en el olimpismo invernal al competir en sus séptimos Juegos Olímpicos, para convertirse en la primera mujer en la historia del esquí alpino en lograr esta hazaña.

Sarah Schleper festeja durante la prueba en Milano-Cortina 2026 | AP

Otros momentos destacados

Para dar el pistoletazo de salida en el día, Federica Brignone, la gran estrella del esquí alpino italiano, consiguió una victoria inspiradora apenas unas semanas después de regresar a la competición tras una lesión en la que sufrió múltiples fracturas en la pierna y una rotura del ligamento cruzado anterior en 2025.

La actuación de Brignone marcó la pauta para una jornada llena de drama, intriga y alegría en la nieve y el hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

Brignone regresó tras una fuerte lesión | AP

La adolescente Choi Gaon, de la República de Corea, dio la sorpresa al destronar a la bicampeona olímpica Chloe Kim en una final de halfpipe femenino cargada de dramatismo. Con solo 17 años, Choi se convirtió en la medallista más joven de estos Juegos, logrando la primera presea para Corea en esta disciplina con una brillante puntuación de 90.25 en su tercera y última ronda.

Tras una dura caída en su primer intento, Choi se recuperó con estilo para relegar a Kim (88.00) al segundo puesto, mientras que la japonesa Ono Mitsuki (85.00) se quedó con el bronce.

Choi Gaon es la medallista más joven en Milán | AP

Frida Karlsson brilla con su segundo oro

La reina sueca del esquí de fondo, Frida Karlsson, demostró estar en plena forma con una victoria aplastante en la prueba femenina de 10 km estilo libre con salida a intervalos. Karlsson, de 26 años, ya luce dos medallas de oro en su cuello, tras sumar esta victoria a la conseguida el sábado en el esquiatlón de 20 km.

El austriaco Alessandro Hämmerle le arrebató la victoria a su rival en el último suspiro, repitiendo la final de Pekín 2022 para conseguir su segundo título consecutivo en snowboard cross masculino. En un final de 'photo finish', Hämmerle se colgó el oro, mientras que el canadiense Eliot Grondin tuvo que conformarse de nuevo con la plata. Jakob Dusek completó el podio para Austria con un bronce, dejando al francés Aidan Chollet sin medalla en cuarta posición tras liderar gran parte de la carrera.