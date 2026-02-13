Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026
Un viernes lleno de actividad futbolera. El fin de semana arranca y la actividad deportiva no falta, incluyendo el futbol internacional en las ligas europeas y la liga de Arabia Saudita, así como las ligas mexicanas. Además, la Fórmula 1 continúa con sus tests de prácticas. A continuación te presentamos la actividad a seguir de este viernes.
F1
Los 11 equipos de la Fórmula 1 continúan con sus prácticas rumbo a la temporada 2026. Con cambios importantes en las reglas de la FIA, un nuevo equipo y el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla, las escuderías se alistan para una nueva campaña.
TEST DE PRETEMPORADA
DÍA 3
09:00 HRS
TV Pro / Sky Sports
Futbol internacional
LA actividad futbolística internacional arranca con los partidos de Arabia Saudita. De la mano de su nuevo refuerzo, Karim Benzema, el Al Hilal buscará mantener el liderato de la liga pues sólo tiene un punto de ventaja sobre Al Nassr. Para ello, el equipo deberá superar al Ettifaq este viernes. Además, el exequipo de Benzema también verá actividad, midiéndose a al Al Fayha.
SAUDI PRO LEAGUE
Al Hilal vs Ettifaq Club
09:25 HRS
FOX ONE
Ittihad Club vs Al Fayha Club
11:30 HRS
FOX ONE
Además, la actividad deportiva también llega a Europa con partidos en las ligas importantes. La cuarta ronda de la FA Cup empezará este viernes con el partido del Hull City de la Segunda división de Inglaterra recibiendo al Chelsea. Asimismo las ligas en Italia y España inician una nueva jornada y el Milán tendrá actividad con buscando acercarse al Inter. Finalmente Elche y Osasuna tendrán actividad en LaLiga.
FA CUP
Hull City vs Chelsea
13:45 HRS
HBO Max
SERIE A
Pisa vs AC Milan
13:45 HRS
Disney Premium
LALIGA
Elche vs Osasuna
14:00 HRS
Sky Sports
Futbol mexicano
La actividad de este viernes concluirá con los partidos en México. Tanto la Liga MX Femenil, como la Liga MX tendrán actividad. En el Circuito Rosa verá acción con las amazonas recibiendo a un Puebla en el partido pendiente de la Jornada 2.
Asimismo, la Jornada 6 del la rama varonil comienza también con la Franja viendo acción. El conjunto camotero recibirá a unos Pumas heridos de ser eliminados en la Concachampions pero invictos en la Liga. Y concluirá con Toluca recibiendo a los Xolos de Tijuana.
LIGA MX FEMENIL
Tigres UANL vs Puebla
19:00 HRS FOX ONE
LIGA MX
Puebla vs Pumas
19:00 HRS
tv azteca / tv azteca deportes network / 7 / FOX ONE
Toluca vs Club Tijuana
21:00 HRS
tv azteca / tv azteca deportes network / 7 / FOX ONE