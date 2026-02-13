Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026

Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Rafael Trujillo 23:40 - 12 febrero 2026
F1, Futbol mexicano y futbol internacional se roban los reflectores este viernes

Un viernes lleno de actividad futbolera. El fin de semana arranca y la actividad deportiva no falta, incluyendo el futbol internacional en las ligas europeas y la liga de Arabia Saudita, así como las ligas mexicanas. Además, la Fórmula 1 continúa con sus tests de prácticas. A continuación te presentamos la actividad a seguir de este viernes.

F1

Los 11 equipos de la Fórmula 1 continúan con sus prácticas rumbo a la temporada 2026. Con cambios importantes en las reglas de la FIA, un nuevo equipo y el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla, las escuderías se alistan para una nueva campaña.

TEST DE PRETEMPORADA
DÍA 3
09:00 HRS
TV Pro / Sky Sports

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP
Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP

Futbol internacional

LA actividad futbolística internacional arranca con los partidos de Arabia Saudita. De la mano de su nuevo refuerzo, Karim Benzema, el Al Hilal buscará mantener el liderato de la liga pues sólo tiene un punto de ventaja sobre Al Nassr. Para ello, el equipo deberá superar al Ettifaq este viernes. Además, el exequipo de Benzema también verá actividad, midiéndose a al Al Fayha.

SAUDI PRO LEAGUE
Al Hilal vs Ettifaq Club
09:25 HRS
FOX ONE

Ittihad Club vs Al Fayha Club
11:30 HRS
FOX ONE

Además, la actividad deportiva también llega a Europa con partidos en las ligas importantes. La cuarta ronda de la FA Cup empezará este viernes con el partido del Hull City de la Segunda división de Inglaterra recibiendo al Chelsea. Asimismo las ligas en Italia y España inician una nueva jornada y el Milán tendrá actividad con buscando acercarse al Inter. Finalmente Elche y Osasuna tendrán actividad en LaLiga.

FA CUP
Hull City vs Chelsea
13:45 HRS
HBO Max

SERIE A
Pisa vs AC Milan
13:45 HRS
Disney Premium

LALIGA
Elche vs Osasuna
14:00 HRS
Sky Sports

Milan ante Bolonia l AP

Futbol mexicano

La actividad de este viernes concluirá con los partidos en México. Tanto la Liga MX Femenil, como la Liga MX tendrán actividad. En el Circuito Rosa verá acción con las amazonas recibiendo a un Puebla en el partido pendiente de la Jornada 2.

Asimismo, la Jornada 6 del la rama varonil comienza también con la Franja viendo acción. El conjunto camotero recibirá a unos Pumas heridos de ser eliminados en la Concachampions pero invictos en la Liga. Y concluirá con Toluca recibiendo a los Xolos de Tijuana.

LIGA MX FEMENIL
Tigres UANL vs Puebla
19:00 HRS FOX ONE

LIGA MX
Puebla vs Pumas
19:00 HRS
tv azteca / tv azteca deportes network / 7 / FOX ONE

Toluca vs Club Tijuana
21:00 HRS
tv azteca / tv azteca deportes network / 7 / FOX ONE

Jugadores de Pumas se lamentan luego de la eliminación contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Jugadores de Pumas se lamentan luego de la eliminación contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
