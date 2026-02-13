Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026

Un viernes lleno de actividad futbolera. El fin de semana arranca y la actividad deportiva no falta, incluyendo el futbol internacional en las ligas europeas y la liga de Arabia Saudita, así como las ligas mexicanas. Además, la Fórmula 1 continúa con sus tests de prácticas. A continuación te presentamos la actividad a seguir de este viernes.

F1

Los 11 equipos de la Fórmula 1 continúan con sus prácticas rumbo a la temporada 2026. Con cambios importantes en las reglas de la FIA, un nuevo equipo y el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla, las escuderías se alistan para una nueva campaña.



TEST DE PRETEMPORADA

DÍA 3

09:00 HRS

TV Pro / Sky Sports

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP

Futbol internacional

LA actividad futbolística internacional arranca con los partidos de Arabia Saudita. De la mano de su nuevo refuerzo, Karim Benzema, el Al Hilal buscará mantener el liderato de la liga pues sólo tiene un punto de ventaja sobre Al Nassr. Para ello, el equipo deberá superar al Ettifaq este viernes. Además, el exequipo de Benzema también verá actividad, midiéndose a al Al Fayha.



SAUDI PRO LEAGUE

Al Hilal vs Ettifaq Club

09:25 HRS

FOX ONE



Ittihad Club vs Al Fayha Club

11:30 HRS

FOX ONE

Además, la actividad deportiva también llega a Europa con partidos en las ligas importantes. La cuarta ronda de la FA Cup empezará este viernes con el partido del Hull City de la Segunda división de Inglaterra recibiendo al Chelsea. Asimismo las ligas en Italia y España inician una nueva jornada y el Milán tendrá actividad con buscando acercarse al Inter. Finalmente Elche y Osasuna tendrán actividad en LaLiga.



FA CUP

Hull City vs Chelsea

13:45 HRS

HBO Max



SERIE A

Pisa vs AC Milan

13:45 HRS

Disney Premium



LALIGA

Elche vs Osasuna

14:00 HRS

Sky Sports

Milan ante Bolonia l AP

Futbol mexicano

La actividad de este viernes concluirá con los partidos en México. Tanto la Liga MX Femenil, como la Liga MX tendrán actividad. En el Circuito Rosa verá acción con las amazonas recibiendo a un Puebla en el partido pendiente de la Jornada 2.



Asimismo, la Jornada 6 del la rama varonil comienza también con la Franja viendo acción. El conjunto camotero recibirá a unos Pumas heridos de ser eliminados en la Concachampions pero invictos en la Liga. Y concluirá con Toluca recibiendo a los Xolos de Tijuana.



LIGA MX FEMENIL

Tigres UANL vs Puebla

19:00 HRS FOX ONE



LIGA MX

Puebla vs Pumas

19:00 HRS

tv azteca / tv azteca deportes network / 7 / FOX ONE



Toluca vs Club Tijuana

21:00 HRS

tv azteca / tv azteca deportes network / 7 / FOX ONE