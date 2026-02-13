"Tienen un canal aliado": Exjugador de Chivas 'carga' contra América y Televisa

A pocos días de que se dispute una edición más del Clásico Nacional entre Chivas y America en la Jornada 6 del Clausura 2026, la voz de los referentes históricos comienza a hacerse escuchar. En esta ocasión, Ramón Ramírez, una de las figuras más emblemáticas del conjunto tapatío, puso sobre la mesa los factores extra-cancha que, desde su perspectiva, suelen inclinar la balanza en favor del equipo de Coapa.

El exmediocampista no dudó en señalar que el entorno mediático juega un papel fundamental en la percepción y el impulso de los azulcremas. Ramírez destacó que la infraestructura de comunicación que rodea al América es una herramienta con la que el resto de los clubes de la Liga MX difícilmente pueden competir.

Ramón Ramírez se enfrenta a Germán Villa en un partido entre Chivas y América | MEXSPORT

¿Qué dijo Ramón Ramírez sobre América y Televisa?

Para Ramón, la diferencia en la gestión de ambos proyectos es clara. Mientras uno se apoya en el poder adquisitivo y mediático, el otro se rige por el romanticismo de su historia. "Uno aparentemente basa sus títulos en grandes contrataciones, en abrir la chequera, en tener un aparato de comunicación que muchas veces se carga a su favor, hay que decirlo".

"Tiene un canal aliado que no tienen otros equipos, es la realidad", declaró Ramírez Ceceña, en referencia a Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga, dueño de América. En este sentido, reflexionó sobre la diferencia que esta situación supone para un equipo como Chivas, que no solo tiene el recurso, sino que el Rebaño mantiene su tradición de firmar puro mexicano.

Ramón Ramírez señaló que en Chivas también hay gran exigencia

Sobre la situación de Chivas, Ramón Ramírez consideró que aunque tiene varios años sin competir como América, el Rebaño también tiene mucha presión. No obstante, reconoció que un sector de la afición, aunque quiere campeonatos, prefiere que el club sea fiel a sus ideales.

"La exigencia para Chivas es la misma, el aficionado le exige, le aplaude le apoya pero quizás hay una parte sentimental, la tradición que envuelve a este equipo los hace ser más románticos, a veces nos hace pensar que más allá del título es conservar esa tradición, esos principios,darle oportunidad a los jóvenes", explicó.

Ramón Ramírez y Zague en el Clásico de Leyendas | MEXSPORT

Uno de los puntos críticos en el debate actual sobre el Guadalajara es si su política de jugar exclusivamente con mexicanos representa una debilidad frente a planteles llenos de extranjeros. Al respecto, el "Nayarita" fue enfático en que la clave no es rechazar la calidad foránea, sino potenciar al talento local para que la brecha competitiva desaparezca.

"Ya regresando a la pregunta de estar en desventaja, los que hemos estado en chivas pues no tenemos fobia a los extranjeros, siempre serán bienvenidos, pero si representa en algún momento el estar en desventaja, hay que inyectarle al joven futbolista mexicano, todas las herramientas, todos los elementos", concluyó Ramírez.

Ramón Ramírez y Zague previo al compromiso entre las leyendas de Chivas y América | MEXSPORT