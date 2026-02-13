Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca vs Tijuana ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 6 del Clausura 2026?

Toluca vs Tijuana Jornada 6 | RÉCORD
Rafael Trujillo 22:44 - 12 febrero 2026
En RÉCORD te compartimos todos los detalles para seguir el partido de Liga MX

El campeón vuelve a la acción. Tras sumar tres empates consecutivos, los Diablos Rojos de Toluca están urgidos de un triunfo y para ello, buscarán aprovechar la localía para así, imponerse a unos Xolos de Tijuana que atraviesan un momento similar. Estos dos equipos dan arranque a la Jornada 6 del Clausura 2026.

El Toluca ocupa actualmente la sexta posición en la tabla con 9 puntos tras cinco jornadas disputadas, mostrando un buen balance ofensivo y defensivo con 5 goles a favor y solo 2 en contra. Sin embargo, su desempeño ha venido a la baja al sumar tan sólo tres puntos y un gol en sus últimos tres encuentros.

Empate entre Toluca y Cruz Azul en la J5 l IMAGO7

Por su parte, los Xolos de Tijuana se encuentran en el décimo lugar con 7 unidades, también con 5 goles anotados pero con una defensa más vulnerable que ha recibido 4 tantos. A pesar de que el equipo que marchan invictos en la temporada, al sumar cuatro empates, incluyendo tres en sus últimos tres partidos, se mantienen fuera de los puestos de Liguilla.

Historial entre ambos

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Toluca ha dominado claramente con tres victorias, un empate y solo una derrota. El encuentro más reciente terminó en empate sin goles cuando se enfrentaron en Tijuana en el Apertura 2025.

Anteriormente, los Diablos Rojos consiguieron una contundente victoria por 4-2 en su visita a la frontera el 11 de enero de 2025. En el Nemesio Diez, Toluca ha dominado la serie pues suman dos triunfos al hilo tras golear 4-0 a los Xolos y también se impusieron por 2-0.. El único triunfo reciente de Tijuana llegó el 16 de septiembre de 2023, cuando vencieron 2-1 a los escarlatas.

Toluca y Xolos en zona de Liguilla directa | IMAGO7

¿Dónde y cuándo ver?

El partido en Toluca será uno de los dos partidos que se llevarán acabo este viernes 13 de febrero y se disputará una vez terminado el partido entre Puebla y Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, al rededor de las 21:05 horas del centro de México. El encuentro en el Estadio Nemesio Diez se podrá seguir en transmisión por Azteca 7, así como por Fox One.

Fecha: viernes 13 febrero 2026
Horario: 21:05 horas del centro de México
Estadio: Nemesio Diez
Transmisión: Azteca 7 y Fox One

Xolos en el Clausura 2026 | IMAGO7
