Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder

La madrugada de este jueves estuvo marcada por un intenso operativo en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo. Desde las 4:00 de la mañana, habitantes de la zona reportaron un despliegue policial en los alrededores de la planta cementera de Jasso.

Las autoridades estatales confirmaron que se trató de un operativo de restitución, liderado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo. Esta acción fue ejecutada por orden de un juez del Estado de México, como parte de una carpeta de investigación iniciada por el grupo encabezado por Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa.

Los hechos fueron en la planta cementera ubicada en Jasso, Hidalgo | X

Una planta estratégica: reactivación y empleo

La intervención culminó con la recuperación formal de la planta cementera por parte del grupo liderado por Velázquez. En un mensaje público, el presidente del Consejo aseguró que la planta de Hidalgo había sido oficialmente retomada. A la par, hizo un llamado a la paz y solicitó a los involucrados mantenerse informados, alegando que muchos fueron engañados para participar en la ocupación del complejo industrial.

Trasciende que tras este operativo, aproximadamente 2,500 personas recuperarán sus empleos gracias a la reactivación de la planta. Este hecho representa no solo un alivio para la economía local, sino también un avance estratégico para la propia Cooperativa Cruz Azul, que ve fortalecida su capacidad productiva y su influencia en el sector.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul | IMAGO7

Impacto financiero y deportivo: el poder de una planta

La planta de Jasso no es cualquier instalación. Hasta hace cinco años, generaba el 40% del ingreso total de la cementera. Tras su pérdida, la Cooperativa operó únicamente con tres plantas, logrando eventualmente igualar el 100% de su producción previa. No obstante, la recuperación de esta unidad representa un punto de inflexión, ya que podría elevar significativamente los ingresos y robustecer aún más las operaciones generales.

Aunque aún se desconoce el tiempo que tomará la reactivación completa de la planta —proceso que implica una serie de desafíos técnicos, logísticos y legales—, la posibilidad de reincorporarla a la cadena productiva refuerza el control operativo del grupo actual al frente de la Cooperativa.

Este movimiento también podría tener repercusiones indirectas en otras áreas asociadas a la marca Cruz Azul, como el ámbito deportivo.

Los policías mantienen vigilancia en la zona tras recuperar la cooperativa / Redes Sociales