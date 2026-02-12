Cruz Azul Hidalgo: operativo con supuestos balazos termina en aseguramiento de la planta cementera

La madrugada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, estuvo marcada por tensión, sirenas y detonaciones. Desde las 4:00 de la mañana de este jueves, pobladores reportaron un fuerte operativo policial en la planta cementera, donde incluso se escucharon disparos.

De acuerdo con testigos, diversas camionetas blancas sin logotipos arribaron a los alrededores del complejo industrial. De ellas descendieron personas que ingresaron a las instalaciones de la Cooperativa La Cruz Azul Hidalgo.

En la zona también se observó presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías municipales de Tula y Atitalaquia.

Durante la madrugada de este jueves se realizó el operativo para recuperar la planta de cemento / Redes Sociales

Operativo ordenado por juez del Estado de México

Autoridades confirmaron que el movimiento corresponde a un operativo de restitución, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo.

El operativo fue ordenado por un juez del Estado de México, derivado de una carpeta de investigación iniciada por el grupo de Víctor Velázquez, por lo que las acciones ministeriales estuvieron a cargo de la Fiscalía.

Además, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), quienes apoyaron en la seguridad perimetral junto con policías municipales.

Un operativo de restitución ocurre cuando la autoridad determina que existen elementos suficientes para devolver un bien a quien se considera su “legítimo dueño”. En este caso, el grupo de Víctor Velázquez informó en redes sociales que las acciones buscan restituirles su patrimonio.

Durante la diligencia, habitantes reportaron balazos y algunos intentaron acercarse a la planta argumentando que cuentan con un amparo. Sin embargo, se confirmó que las autoridades judiciales lograron el aseguramiento del inmueble.

Los policías mantienen vigilancia en la zona tras recuperar la cooperativa / Redes Sociales

Víctor Velázquez: “Hoy comienza una nueva etapa”

Tras la recuperación de la planta, Víctor Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración, emitió un mensaje para dar a conocer que la planta de cemento del estado se había recuperado.

“Querida familia Cruz Azul, Durante las primeras horas de este jueves 12 de febrero del 2026, se cumplimentó exitosamente un mandato judicial para recuperar la planta de cemento Cruz Azul en el estado de Hidalgo, municipio de Tula de Allende, Hidalgo”, indicó.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la paz, donde pide a los afectados mantenerse informados ya que fueron engañados para que participaran en el secuestro de las instalaciones.

“Hago un atento llamado a la paz social, a todas las personas que fueron mal informadas, engañadas o forzadas a participar directa o indirectamente en el secuestro de esta unidad industrial. Quiero decirles que se van a recuperar las fuentes de empleo”, expuso.

Cooperativa La Cruz Azul Hidalgo estaba desde hace cinco años retenida por un grupo de inconformes / Redes Sociales

Hay detenidos por operativo de recuperación

El presidente del Consejo de Administración detalló que los responsables ya están frente a la justicia para rendir cuentas y que ahora comienza una nueva era dentro de la cooperativa.

“Tengan la certeza de que hoy comienza una nueva etapa de diálogo en la que juntos vamos a trabajar por la recuperación de empleos y la reactivación económica de Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo y de todo su municipio. Juntos vamos a construir el tejido social y a recuperar la hermandad que nos ha caracterizado durante más de 90 años de historia”, dijo.

En esta Refundación hay lugar para todas y todos. ¡Que viva La Cruz Azul!#𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗥𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 pic.twitter.com/trP3LnHiLU — Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) February 12, 2026

Y agregó: “En esta refundación hay lugar para todas y todos, a mis compañeras y compañeros socios, trabajadores, familiares y amigos de nuestra gran cooperativa, quiero darles las gracias por haber creído en este proyecto de refundación. Porque gracias a ustedes, la Cruz Azul nunca se detuvo y a pesar de que nuestra planta de Hidalgo estuvo secuestrada durante más de cinco años, juntos seguimos cosechando logros en todos los rubros, industrial, hotelero, hospitalario, deportivo, educativo, comercial, entre muchos otros. Les invito a que sigamos trabajando unidos”.