Futbol

Domènec Torrent cumple 35 partidos con Rayados sin repetir alineación

Torrent en partido con Rayados l IMAGO7
Ricardo Olivares 09:27 - 12 febrero 2026
Desde su llegada al banquillo albiazul, el estratega ha apostado por mover a sus piezas según el rival

Domènec Torrent alcanzó un registro poco común en el futbol mexicano. El estratega español dirigió su partido número 35 al frente de Rayados de Monterrey y lo hizo manteniendo una tendencia que ha marcado su gestión: no ha repetido una sola alineación.

Domenec Torrent, entrenador de Monterrey | IMAGO7

Son 35 encuentros y 35 onces distintos, una muestra clara de su constante rotación y búsqueda de variantes tácticas.

Desde su llegada al banquillo albiazul, Torrent ha apostado por mover piezas según el rival, el torneo o el momento físico de sus jugadores. La estadística es contundente y habla de su filosofía, ningún partido ha tenido el mismo cuadro inicial, algo que refleja tanto la profundidad del plantel como su intención de adaptar el equipo a cada escenario.

Domenec Torrent | IMAGO7

¿Cuál es el balance de Torrent en Rayados?

En cuanto a resultados, el balance en estos 35 compromisos es de 17 victorias, siete empates y 11 derrotas. Números que lo mantienen competitivo en los distintos frentes, aunque también evidencian altibajos propios de un proceso que ha estado en constante ajuste.

Los jugadores con más actividad en los Rayados de Torrent

Dentro de esa rotación permanente, hay nombres que se han convertido en pilares. Germán Berterame, quien ya no forma parte del plantel, fue uno de los futbolistas más utilizados por el técnico español, al disputar 30 partidos bajo su mando. Su regularidad lo convirtió en una pieza clave en el esquema ofensivo durante su etapa en el club.

Actualmente, Sergio Canales y Stefan Medina suman también 30 encuentros con Torrent, mientras que Óliver Torres encabeza la lista con 31 participaciones. Ellos han sido los hombres de mayor confianza en medio de la diversidad de alineaciones que ha presentado el entrenador.

Así, tras 35 partidos, Domènec Torrent no solo ha dejado una marca por sus resultados, sino por su constante movimiento en el tablero. Una gestión dinámica, sin repetir fórmulas, que define hasta ahora su etapa con Rayados.

Domenec Torrent en partido | IMAGO7
