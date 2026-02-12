Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Aficionado de Xelajú denuncia racismo en el Estadio BBVA

Rafael Trujillo 23:25 - 11 febrero 2026
El aficionado guatemalteco habló previo al inicio del partido de Concachampions

Xelajú visitó este miércoles el Estadio BBVA con miras a lograr un triunfo histórico en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Monterrey. Aunque la clasificación a la siguiente ronda parecía prácticamente imposible, la afición del equipo guatemalteco decidió viajar para apoyar al club en tierras regias.

A pesar de que la afición de Xelajú asistió con el sueño de ver a su equipo eliminar a Rayados, su visita no sólo fue complicada dentro del terreno de juego sino que también fuera de la misma pues, de acuerdo con un seguidor, no fueron tratados de la mejor manera.

Rayados vs Xelajú | IMAGO7

Denuncia racismo

A través de un video compartido por AS, un aficionado de Xelajú denunció que fue tratado de forma discriminatoria llegando al estadio de Rayados. De acuerdo con el testimonio del aficionado, la seguridad le quitó su bandera y bufanda del equipo, a pesar de si ser permitidos en el estadio.

"Me quitaron mi bandera, me quitaron mi bufanda, cosas que no hace más ni menos a una persona, eso se llama racismo", expresó el aficionado de Xelaju.
Varios aficionados de Xelajú asistieron al BBVA | IMAGO7

Eliminados

A pesar del viaje de sus aficionados hasta Monterrey, Xelajú no pudo responder en el campo y terminó cayendo eliminado en la primera ronda del torneo internacional. El equipo guatemalteco cayó 2-0 perdiendo la eliminatoria con un global de 3-1.

La denuncia del aficionado de Xelajú ahora se une a una larga lista de situaciones polémicas que han ocurrido en el Estadio BBVA, especialmente con aficiones rivales. Queda ver si el equipo se pronuncia con respecto a esta denuncia.

