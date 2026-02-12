“La frustración es de todos”: Jardine reconoce la frustración en América tras el empate ante Olimpia

Aunque CF avanzó a los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el director técnico de las Águilas, André Jardine, mencionó que hay frustración tras lo mostrado en el partido de Vuelta en el que quedaron 0-0.

Además de no haber anotado gol, el estratega brasileño dejó en claro que el equipo aún tiene mucho margen de mejora. Sin embargo, enfatizó que desde este jueves trabajará para crecer como equipo de cara al Clásico Nacional de este sábado.

Tras haber vencido 1-2 a Olimpia en el juego de Ida, las Águilas avanzaron a pesar de igualar sin goles en el juego de Vuelta. Más allá de la clasificación, la afición que asistió al Estadio Azulcrema abucheó al conjunto de Coapa por no haber derrotado al equipo hondureño este miércoles. Además, dejaron ir una victoria que en la clasificación de Concachampions les puede perjudicar para no cerrar las eliminatorias como locales.

Sobre esto, Jardine mencionó que la frustración de la gente la comparte tanto la plantilla como el cuerpo técnico, pues saben en qué club están parados. Por lo tanto, mencionó que desde este jueves trabajará para mejorar y dijo que aunque dejó ir dos puntos en la tabla la del certamen continental, no queda insatisfecho por haber empatado y ganado en estos dos encuentros ante Olimpia.

El equipo de Jardine dejó dudas en el partido | MEXSPORT

“La frustración es por el club en el que estamos parados. Queremos ganar todos los partidos, meter goles; partido sin gol vamos a salir siempre frustrados, no estamos acostumbrados. La frustración es de todos, conscientes de que tenemos que mejorar muchos aspectos. Mañana ya estaremos buscando avanzar en temas, hacer al equipo más fuerte contra Chivas, esta consistencia marca el momento nuestro, con un toque de ofensividad y de hacer goles”.

“Frustrado en este aspecto. Era de los objetivos pasar con victoria. Creo que hicimos lo que tuvimos al alcance, pusimos a todos los delanteros, fuimos una versión muy ofensiva. También hay que darle el mérito al rival por sus formas de defenderse. Lamentable esos dos puntos que perdimos y que nos pueden pesar más al frente, pero son pocos los equipos con dos victorias, así que no está mal los cuatro puntos que hicimos”, comentó el brasileño.

André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT

Para este partido, Raphael Veiga entró por segunda ocasión de cambio en la parte complementaria. Ante esto, André mencionó que quiere integrar poco a poco al mediocampista brasileño, luego del tema de la altitud en la Ciudad de México es un tema al que le ha costado adaptarse.

Por otro lado, sobre la ausencia de Alejandro Zendejas, el entrenador confesó que un día previo al duelo de Vuelta ante Olimpia, el extremo no estaba al 100% físicamente. Por lo tanto, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y conforme a su evolución verán si podrá estar disponible para el Clásico Nacional ante Chivas de este sábado.

Raphael Veiga en su debut con América | IMAGO7

“Rapha va a ser importante ganando estos minutos, ritmo, adaptándose a la altura que aún es un tema importante para él. Aún así, ya se ven cosas que va a aportar al equipo, pases filtrados, tiros, lo que hacen los camisas 10. Siento que no estaba en su noche más inspirada, pero tengo buenas sensaciones para el futuro”.