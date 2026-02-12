Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Hemos dominado la liga’: Víctor Dávila aseguró que nadie del América ‘teme’ a Chivas

Víctor Dávila celebra gol con América | IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 00:23 - 12 febrero 2026
El delantero chileno confesó que todo el vestidor azulcrema esta tranquilo de cara al Clásico Nacional

De cara al Clásico Nacional de este sábado, Víctor Dávila, delantero de America, mencionó que dentro del vestidor no se sienten con inferioridad ante Chivas, a pesar de las posiciones en este Clausura 2026. Incluso, el atacante chileno señaló que en los últimos años las Águilas han dominado en Liga MX, por lo que en este próximo duelo no jugarán un papel de ‘víctima’.

Víctor Dávila celebra un gol contra Necaxa de este Clausura 2026. I MEXSPORT

Este sábado 14 de feberero, Chivas recibirá al América en el Estadio Akron en una edición más del Clásico Nacional. Para este encuentro, Guadalajara llega con paso perfecto tras ganar en sus primeros cinco partidos, además de ser la mejor ofensiva y estar en la cima. Mientras tanto, las Águilas han venido de menos a más, posicionándose en la octava posición con ocho puntos.

A pesar de la diferencia en la Tabla General, Víctor Dávila mencionó que no se sienten inferiores al Rebaño. Incluso, el ‘11’ de Coapa recordó que en los últimos años son ellos los que llegan a Finales y pelean por los títulos. De igual manera, dejó en claro que aunque es un Clásico Nacional, es un juego de temporada regular, en lo cual dijo que lo que importa en esa fase es cómo se termine.

Isaías Violante en celebración con Víctor Dávila | IMAGO 7
“Si bien, puede que algún otro resultado haya sido a favor de Chivas, en los últimos años hemos dominado la liga, así que creo que sentirnos por debajo de ellos es muy difícil en este momento. Entendemos que el partido es importante por ser un Clásico, entendemos que es un partido de liga y sabemos que lo más importante se viene a final de temporada. Esperamos sumar de tres, seguir en racha y escalar en la tabla pensando que lo más importante es al final”, declaró el sudamericano.

Cabe resaltar que en los últimos 10 años, solo en dos ocasiones Chivas ha llegado por arriba de América en la Tabla General a un Clásico Nacional. Por lo tanto, en este Clausura 2026 será la tercera vez que pasa en esta última década.

Víctor Dávila | MEXSPORT

VÍCTOR DÁVILA SOBRE LA CLASIFICACIÓN EN CONCACHAMPIONS: “LO MÁS IMPORTANTE ERA PASAR DE FASE”

América avanzó a los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup tras vencer 2-1 a Olimpia en el marcador global. Sin embargo, en el duelo de Vuelta empataron sin goles como locales, algo que desató los abucheos de la afición en el Estadio Azulcrema.

Sobre esto, el atacante chileno mencionó que lo más importante era asegurar la clasificación a la siguiente ronda del certamen. Aún así, dijo que al jugar en casa, la idea era ganar para darle una alegría a la fanaticada que asistió para apoyar.

“Con respecto a la clasificación, lo más importante era pasar de fase. Queríamos hacerlo de otra forma, sobretodo cuando nos toca jugar de local, la idea es que podamos darle alegría a la afición. No se pudo, pero lo más importante es que clasificamos, pasamos a la siguiente ronda y ese era el paso más importante”, sentenció.
