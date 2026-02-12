Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Brian Rodríguez enciende el Clásico Nacional con contundente declaración

Brian Rodríguez y América en el Clásico Nacional I IMAGO7
Aldo Martínez 00:12 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante de las Águilas se mostró seguro previo al duelo contra las Chivas

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina y las Águilas del América llegan con una cuenta pendiente contra las Chivas, quienes por primera vez en mucho tiempo no llegan como la ‘víctima’ sino como el ‘ejecutor’. Sin embargo, Brian Rodríguez, jugador azulcrema demostró que es todo lo contrario.

Brian Rodríguez ante Olimpia I MEXSPORT
Brian Rodríguez ante Olimpia I MEXSPORT

‘Partido duro… para Chivas’

El equipo dirigido por André Jardine superó la prueba de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, luego de empatar a cero goles con el Olimpia de Paraguay en el Estadio Cuidada de los Deportes, consiguiendo su boleto con el marcador global de 2-1.

Luego de eliminar al equipo de sudamérica algunos jugadores se acerca a  la zona de entrevistas, uno de ellos Brian Rodríguez, quien fue cuestionado sobre cómo veía el duelo contra Chivas, tras esto, ‘Rayito’ confesó que el juego será complicado, pero para el tival.

Brian Rodríguez será parte del club un torneo más | Imago7

“Se viene un partido bravo… para ellos (Chivas)”, declaró un seguro Brian, quien dejó en claro que el América no ‘teme’ enfrentar al actual líder de la Liga MX. 

Las palabras del jugador uruguayo no tardaron en ser tendencia y hacer que la afición de Chivas se vuelque contra el jugador. Por su parte, los seguidores de las Águilas aplaudieron su seguridad.

Brian Rodríguez lamentando una falla en el duelo ante Rayados | Imago7

¿Cómo llegan los equipos al juego?

Después de una época de dominio azulcrema, el equipo de Guadalajara llega como el favorito a ganar el duelo que paraliza al país, sin embargo, las renovadas Águilas del América no dejaran la tarea fácil para los rojiblancos.

El Guadalajara llega a su compromiso de la Jornada 6 ante el América con una contundente racha de cinco victorias en cinco partidos, sumando 15 puntos y una diferencia de goles favorable de +6.

Por su parte, el equipo de Coapa llega en la octava posición del campeonato, teniendo uno de sus momentos más flojos en la era de André Jardine, En cinco fechas, los azulcremas suman ocho puntos y apenas una diferencia de más uno.

América derrota a Chivas en CONCAF Champions Cup 2024 I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
00:58 ¿Dónde ver los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 en México? Canales y horarios
00:30 “La entrega nunca faltó”: Sebastián Cáceres defiende a su equipo tras abucheos de la afición
00:23 ‘Hemos dominado la liga’: Víctor Dávila aseguró que nadie del América ‘teme’ a Chivas
00:13 Partidos de hoy jueves 12 de febrero 2026
00:12 Brian Rodríguez enciende el Clásico Nacional con contundente declaración
00:00 Portada RÉCORD 12 de Febrero de 2026
23:44 Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?
23:39 “La frustración es de todos”: Jardine reconoce la frustración en América tras el empate ante Olimpia
23:25 Aficionado de Xelajú denuncia racismo en el Estadio BBVA
23:14 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
Tendencia
1
Contra Revelan primeras declaraciones de Gaby ‘N’ tras ser detenida en Oaxaca
2
Contra SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
3
Futbol ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Empelotados ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
6
Futbol América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Te recomendamos
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Futbol Internacional
12/02/2026
¿Dónde ver los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 en México? Canales y horarios
Cáceres respondió a los abucheos de la afición | MEXSPORT
Futbol
12/02/2026
“La entrega nunca faltó”: Sebastián Cáceres defiende a su equipo tras abucheos de la afición
‘Hemos dominado la liga’: Víctor Dávila aseguró que nadie del América ‘teme’ a Chivas
Futbol
12/02/2026
‘Hemos dominado la liga’: Víctor Dávila aseguró que nadie del América ‘teme’ a Chivas
Barcelona enfrentará al Atlético en la Copa del Rey | AP
Futbol
12/02/2026
Partidos de hoy jueves 12 de febrero 2026
Brian Rodríguez enciende el Clásico Nacional con contundente declaración
Futbol
12/02/2026
Brian Rodríguez enciende el Clásico Nacional con contundente declaración
Portada RÉCORD 12 de Febrero de 2026
Portada del día
12/02/2026
Portada RÉCORD 12 de Febrero de 2026