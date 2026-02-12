Brian Rodríguez enciende el Clásico Nacional con contundente declaración

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina y las Águilas del América llegan con una cuenta pendiente contra las Chivas, quienes por primera vez en mucho tiempo no llegan como la ‘víctima’ sino como el ‘ejecutor’. Sin embargo, Brian Rodríguez, jugador azulcrema demostró que es todo lo contrario.

Brian Rodríguez ante Olimpia I MEXSPORT

‘Partido duro… para Chivas’

El equipo dirigido por André Jardine superó la prueba de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, luego de empatar a cero goles con el Olimpia de Paraguay en el Estadio Cuidada de los Deportes, consiguiendo su boleto con el marcador global de 2-1.

Luego de eliminar al equipo de sudamérica algunos jugadores se acerca a la zona de entrevistas, uno de ellos Brian Rodríguez, quien fue cuestionado sobre cómo veía el duelo contra Chivas, tras esto, ‘Rayito’ confesó que el juego será complicado, pero para el tival.

Brian Rodríguez será parte del club un torneo más | Imago7

“Se viene un partido bravo… para ellos (Chivas)”, declaró un seguro Brian, quien dejó en claro que el América no ‘teme’ enfrentar al actual líder de la Liga MX.

Las palabras del jugador uruguayo no tardaron en ser tendencia y hacer que la afición de Chivas se vuelque contra el jugador. Por su parte, los seguidores de las Águilas aplaudieron su seguridad.

Brian Rodríguez lamentando una falla en el duelo ante Rayados | Imago7

¿Cómo llegan los equipos al juego?

Después de una época de dominio azulcrema, el equipo de Guadalajara llega como el favorito a ganar el duelo que paraliza al país, sin embargo, las renovadas Águilas del América no dejaran la tarea fácil para los rojiblancos.

El Guadalajara llega a su compromiso de la Jornada 6 ante el América con una contundente racha de cinco victorias en cinco partidos, sumando 15 puntos y una diferencia de goles favorable de +6.

Por su parte, el equipo de Coapa llega en la octava posición del campeonato, teniendo uno de sus momentos más flojos en la era de André Jardine, En cinco fechas, los azulcremas suman ocho puntos y apenas una diferencia de más uno.