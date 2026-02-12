Partidos de hoy jueves 12 de febrero 2026

La actividad deportiva no se acaba y este jueves habrá varios partidos imperdibles. Los torneos de Copa tanto en Europa con en Norteamérica se roban los reflectores, especialmente con Barcelona y Cruz Azul viendo acción. Además, Arsenal busca extender su ventaja en la Premier League y el basquetbol sigue con su acción. A continuación te presentamos todos los partidos a seguir de este jueves.

Futbol europeo

La actividad deportiva arranca con un partido de Premier League. Con la jornada doble de la liga inglesa llegando a su fin, Arsenal quiere recuperar su ventaja de seis puntos sobre el Manchester City quienes se acercaron a sólo tres puntos. Para ello, deberán superar al Brentford, un equipo que quiere entrar a los puestos de competencias europeas.



Brentford vs Arsenal

14:00 hrs

FOX ONE

A la misma hora del partido de los Gunners, se llevará a cabo el segundo partido de Semifinales de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Barcelona se miden en la Ida del torneo de Copa. Ambos equipos quieren sumar un nuevo título, pero para ello deberán sacar ventaja en la Ida que se llevará a cabo este jueves en el Metropolitano.



Atlético de Madrid vs Barcelona

14:00 hrs

Sky Sports

Robert Lewandowski y Marcus Rashford en partido de Barcelona | AP

Futbol sudamericano

Además de las competencias europeas, en el futbol sudamericano también tendremos la acción con el regreso de la Copa Libertadores. Este jueves se llevará a cabo la primera ronda del torneo, con los equipos intentado clasificar a la Fase de Grupos. Entre estos equipos estará la U de Chile y Juventud de Uruguay.



U. Católica vs CA Juventud

18:30 hrs

Disney+ Premium, ESPN 2

En Brasil también habrá actividad. El Brasileirao verá su cuarte jornada de la temporada con dos partidos destacados. El Santos de Neymar verá actividad midiéndose al Paranaense, mientras que en el duelo que se lleva los reflectores, Fluminense se mide a Botafogo.



Atl. Paranaense vs Santos

16:00 hrs

Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network Fluminense vs Botafogo

16:30 hrs

Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network

Neymar anota por primera vez en su regreso a Santos FC | AP

Futbol mexicano

Además de los torneos en Europa y Sudamérica, la actividad futbolística también llega a México. Cruz Azul también verá acción en el torneo de Copa. Tras ganar la Ida en Canadá por marcador de 0-3, necesita sólo 90 minutos para firmar su pase a los Cuartos de Final ante Vancouver FC.



Cruz Azul vs Vancouver FC

19:00 hrs

FOX+ FOX ONE

Junto con el partido a nivel de clubes, la Selección Mexicana también tendrá actividad en la Clasificación al Mundial Sub-17. El Tri juvenil buscará sellar el liderato del grupo enfrentándose a Trinidad y Tobago de visita.



México vs Trinidad y Tobago

17:00 hrs

Disney Premium ESPN

Cruz Azul cambia de horario duelo de local | IMAGO7

NBA

La actividad deportiva terminará este jueves con la actividad de la NBA. El basquetbol en Estados Unidos está llegando a su recta final por lo que cada partido es importante para aquellos equipos que quieren clasificar a la siguiente ronda. Entre los equipos que verán acción está el campeón defensor Thunder y los Lakers de LeBron James.



Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder

18:30 hrs

Prime Video

NBA League Pass



Portland Trail Blazers vs Utah Jazz

20:00 hrs

NBA League Pass



Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers

21:00 hrs Prime Video

NBA League Pass

Además de los partidos de NBA, la G-League también tendrá partidos y el equipo de la Ciudad de México verá actividad. Los capitanes visitarán a los Stockton Kings. Siendo el mejor equipo de la conferencia oeste, el equipo capitalino quiere sumar otra victoria.



Stockton Kings vs Capitanes Ciudad de México

21:00 hrs

Disney Premium ESPN 3 NBAGL