Futbol

Barcelona enfrentará a Atlético de Madrid con cinco bajas, incluidos Marcus Rashford y Raphinha

Raphinha en celebración de gol con Barcelona en un partido de la Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:57 - 11 febrero 2026
El brasileño se ha ausentado en partidos recientes con los blaugranas y no estará en el juego de Copa del Rey

Barcelona tendrá un compromiso clave este jueves en la Copa del Rey y lo hará sin jugadores clave. Raphinha no alcanzó a recuperarse y Marcush Rashford sufrió una lesión que también lo mantendrá fuera de actividad, según informó el club por medio de un comunicado, información que posteriormente confirmó el director técnico Hansi Flick.

Rashford durante el partido contra Mallorca en LaLiga | AP
"El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid", se lee en el comunicado del conjunto blaugrana.

“Rashford no está listo, tuvo un golpe”, añadió Flick en la comparecencia de prensa previa al partido contra los Colchoneros este jueves en el Estadio Metropolitano. A la ausencia del inglés se suma la baja de Raphinha, quien no estuvo en los entrenamientos de esta semana.

Raphinha en celebración de gol con Barcelona | AP
"Tenemos que cuidar a Raphinha. Siempre juega a máxima intensidad y cuando nota alguna molestia tenemos que vigilar. No estoy contento, le necesitamos, pero tenemos que gestionar su ausencia", declaró Flick respectó a la situación del brasileño. Será el cuarto compromiso que el atacante sudamericano se pierda, luego de salir de cambio ante a Elche y ausentarse en los compromisos contra Albacete en copa y Mallorca en LaLiga.

¿Cuáles son las ausencias de Barcelona contra Atlético?

Además de Rashford y Raphinha, los culés no contarán con Pedri, Gavi y Andreas Christensen, quien es el que tienen un periodo de recuperación más largo, ya que se ausentará hasta el final de la temporada. Mientras que en el caso de Pedri se estima que esté de regreso para el partido contra Levante para el 22 de febrero.

Robert Lewandowski y Marcus Rashford en partido de Barcelona | AP
Por último, Gavi ya está en la parte final de su recuperación y ya realizó trabajo con balón, por lo que su retorno está cerca. El mediocampista podría entrenar con el resto del grupo en las próximas semanas, por lo que puede que regrese a la actividad de lleno a principios de marzo.

¿Cómo cubrirá las bajas Barcelona?

A pesar de las ausencias de Rashford y Raphinha, Flick se mostró tranquilo para cubrir esas ausencias. "Tenemos una idea muy clara de quién jugará ahí, lo está haciendo bien. Mañana lo verán".

De los jugadores disponibles que tiene el club, Ferran Torres podría salir de inicio a lado de Robert Lewandowski, con el español más cargado a izquierda. Pero en caso de que lo quiera utilizar solo como '9', Flick podría recorrer a Fermín López, con Dani Olmo de media punta.

