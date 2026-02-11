Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ex de Cruz Azul encaminó victoria a PAOK en la Copa de Grecia tras ingresar de cambio

Giakoumakis y jugadores de PAOK en celebración de gol | AP
Giakoumakis y jugadores de PAOK en celebración de gol | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:10 - 11 febrero 2026
El equipo dirigido por Răzvan Lucescu se impuso en casa y avanzó a la Final del certamen copero

PAOK está de regreso en una Final de Copa de Grecia, luego de vencer en casa 2-0 a Panathinaikos. Será la cuarta Final en las últimas seis temporadas para el Águila bicéfala del norte, que perdió las dos más recientes: ante Panathinaikos en en la Temporada 2021-22 y contra AEK Athenas en la siguiente campaña.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de coronarse en Copa, la cual no gana desde hace cinco años. En esta ocasión fue de la mano de Giorgios Giakoumakis, exjugador de Cruz Azul, que PAOK logró el triunfo 2-0 en Toumba Stadium. Mientras que Jorge Sánchez, con quien el delantero griego coincidió en la Máquina, se quedó en la banca.

Jugadores y cuerpo técnico de PAOK felicitan Giakoumakis por su gol | AFP
Jugadores y cuerpo técnico de PAOK felicitan Giakoumakis por su gol | AFP

Así fue la victoria de PAOK en la Copa de Grecia

Giakoumakis comenzó en la banca e ingresó al minuto 40 del compromiso en lugar de Dimitris Pelkas. Sin embargo, fue hasta el segundo tiempo, al 71', que se hizo presente en el marcador, y firmó su tanto número 14 en la temporada, tercero en Copa incluido el penal que convirtió en la tanda en la Ronda Intermedia ante Atromitos FC.

Jorge Sánchez y Giorgios Giakoumakis en celebración con Cruz Azul en partido contra Toluca en el Clausura 2025 | MEXSPORT
Jorge Sánchez y Giorgios Giakoumakis en celebración con Cruz Azul en partido contra Toluca en el Clausura 2025 | MEXSPORT

A partir de ese momento el equipo local controló el juego y al 87' Dimitrios Chatsidis sentenció el compromiso. Con ello, PAOK ganó la eliminatoria 3-0, luego de que en el partido de ida se impuso como visitante precisamente también de la mano de Giakoumakis, que convirtió un penal al minuto 66.

Ahora PAOK buscará su noveno título de Copa, primero después de cinco años. Fue en la Temporada 2020-25 que se coronó ante Olympiacos con marcador, 2-1 con goles de Vierinha y Michael Krmencik, mientras que Yann M'Vila hizo el tanto del descuento por parte del eventual subcampeón del torneo.

Jugadores de PAOK felicitan a Giorgios Giakoumakis por su gol | AP
Jugadores de PAOK felicitan a Giorgios Giakoumakis por su gol | AP

¿Cuándo es la Final de la Copa de Grecia?

Por ahora, el partido por el título en el certamen copero griego está programado para el sábado 25 de abril. En dicho encuentro se enfrentará a OFI Creta, que avanzó a la Final luego de imponerse 2-1 en el marcador global contra Levadiakos FC.

En cuanto al siguiente compromiso de PAOK, en el cual Jorge Sánchez finalmente tendrá la oportunidad de debutar, es el encuentro ante AEK Atenas, en el cual milita Orbelín Pineda. Dicho compromiso está programado para el domingo 15 de febrero a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) y corresponde a la Jornada 22 de la Superliga de Grecia.

