Futbol

Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham

Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
Associated Press (AP) 16:17 - 11 febrero 2026
Los Citizens lograron un triunfo a media semana con lo que empiezan a acercarse a los Gunners en el liderato

Manchester City redujo a tres puntos la distancia con Arsenal, líder de la Premier League, tras imponerse el martes por 3-0 a Fulham. Antoine Semenyo, Nico O’Reilly y Erling Haaland marcaron en la primera mitad en el Etihad Stadium, en una nueva declaración de intenciones del City en la carrera por el título.

Nico O'Reilly en festejo por su gol contra los Cottagers | AP
Arsenal tiene un partido menos que el equipo de Pep Guardiola, pero sentirá la presión antes de su visita a Brentford el jueves. El City, segundo en la tabla, encadenó una cómoda victoria tras el agónico triunfo del domingo contra Liverpool, dejando el partido prácticamente sentenciado antes del descanso.

Semenyo marcó por quinta vez en ocho partidos desde su fichaje por 87 millones de dólares procedente de Bournemouth el mes pasado, y su incorporación podría ser clave si el City acaba arrebatándole el título a Arsenal. Abrió el marcador en el minuto 24, y el City anotó dos goles más en rápida sucesión, por medio de O’Reilly en el 30 y de Haaland en el 39.

Gianluigi Donnarumma y Rodrigo agradecen a la afición de Manchester City | AP
Las victorias consecutivas del City han cambiado el panorama de la clasificación después de que el Arsenal llegara a tener una ventaja de nueve puntos en la cima el sábado. Con el enfrentamiento directo entre los dos primeros aún por disputarse en el Etihad, la lucha por el título parece lejos de estar decidida.

Otros resultados de la jornada

Aston Villa, tercer clasificado, también consiguió una victoria muy necesaria tras una racha de un solo triunfo en cinco partidos de liga. Un gol en propia puerta de Jack Hinshelwood en el minuto 86 selló la victoria por 1-0 en casa contra e Brighton. El Villa se sitúa a seis puntos de Arsenal y se aleja a cinco del Manchester United, cuarto.

Jugadores de los Citizens celebran con Antoine Semenyo por su gol en Fulham | AP
Por su parte, Burnley, penúltimo en la tabla, remontó un 2-0 en contra en su visita a Crystal Palace para ganar 3-2. El fichaje récord del Palace, Jorgen Strand Larsen, marcó dos goles en su debut en casa, pero su alegría se tornó en decepción cuando e Burnley reaccionó al final de la primera parte. Hannibal Mejbri inició la remontada en el minuto 40 y, cuatro minutos después, Jaidon Anthony igualó el marcador. El gol de la victoria para el Burnley llegó justo antes del descanso, gracias a un autogol de Jefferson Lerma en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera mitad.

El Nottingham Forest se encuentra a solo tres puntos de la zona de descenso tras empatar sin goles con el Wolves, colista de la clasificación.

