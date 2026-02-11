Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Henry Martín abre las puertas del América a Raúl Jiménez

Henry Martín quiere el regreso de Raúl Jiménez | MEXSPORT

Rafael Trujillo 17:24 - 11 febrero 2026
El capitán y goleador de las Águilas quiere compartir vestidor nuevamente con su compatriota

A pesar de que todo parece indicar que Raúl Jiménez seguirá en europa por un par de años más, en CF lo esperan con los brazos abiertos. El capitán de las Águilas, Henry Martin, fue el más reciente en hablar sobre el posible regreso del lobo, asegurando que ve con buenos ojos su posible llegada.

Ante los crecientes rumores sobre un posible regreso de Raúl Jiménez al América, Henry Martín, ha expresado su total aprobación. El delantero yucateco manifestó su deseo de volver a compartir vestuario con Jiménez, una vez que su contrato con el Fulham de la Premier League llegue a su fin.

En una reciente entrevista, Martín no escatimó en elogios para el Lobo de Tepeji, a quien considera un futbolista de élite y un modelo a seguir tanto dentro como fuera del terreno de juego, asegurando que le gustaría compartir vestidor de vuelta con su compatriota.

"Que venga Raúl a América, qué mejor, ¿no? Poder compartir de nuevo vestidor con él, como he compartido en selección. Es una gran persona, un tipo que nunca deja de luchar y ya quedó demostrado después de su última lesión", afirmó el capitán azulcrema en entrevista para TUDN.
Henry Martín le abre las puertas a Raúl Jiménez | MEXSPORT

El futuro de Jiménez: ¿Europa o México?

Raúl Jiménez, quien cumplirá 35 años el próximo mayo, tiene un contrato vigente con el Fulham hasta el 30 de junio de 2026. Actualmente, el delantero mexicano atraviesa un buen momento en Inglaterra, siendo titular y habiendo acumulado seis goles y tres asistencias en 24 partidos de la presente temporada.

Aunque su futuro inmediato parece estar en Europa, la proximidad de la Copa del Mundo de 2026, donde se espera que participe con la Selección Mexicana, hace que la definición de su próximo club sea un tema de gran interés.

Raúl Jiménez celebra con Fulham | AP

¿Raúl quiere regresar a América?

Hace un par de semanas, el atacante reconoció que un posible regreso no depende únicamente de una decisión personal, ya que deben coincidir distintos factores deportivos y contractuales. Sin embargo, dejó claro que la intención está presente y que la puerta permanece abierta para un futuro retorno al equipo que marcó el inicio de su carrera profesional.

“Sí claro, está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero si en un futuro se llegara a dar, yo muy feliz... sería algo bonito donde empecé, terminar, pero vamos viendo cómo se van dando las cosas”, comentó para TUDN.

Raúl Jiménez celebrando gol con Fulham | Grosby Group

Jiménez dejó el nido de Coapa en 2014 para iniciar su aventura europea con el Atlético de Madrid. Durante su etapa con las Águilas, dejó una marca de 38 goles y 16 asistencias en 103 partidos disputados.

