Alarma en Miami y Argentina: Lionel Messi sufre una lesión muscular a meses del Mundial

El departamento de comunicaciones del Inter Miami sacudió la tranquilidad de este miércoles al confirmar que Lionel Messi se encuentra fuera de las canchas debido a problemas físicos, situación que encendió las alarmas tanto de los aficionados del club de la MLS, pero principalmente a los argentinos.

Lionel Messi en calentamiento con Inter de Miami | AP

PARTE MÉDICO DE LIONEL MESSI

Según el reporte médico presentado por el club, el astro argentino no participó en la sesión de entrenamiento de este miércoles debido a una molestia muscular que arrastra desde su reciente compromiso amistoso en Ecuador frente a Barcelona SC.

El informe técnico detalla que, tras someterse a pruebas médicas adicionales, se confirmó una distensión en el isquiotibial de su pierna izquierda. Si bien el club no ha fijado un tiempo exacto de baja, el comunicado enfatiza que su regreso será "gradual" y dependerá estrictamente de su evolución clínica y funcional en los próximos días.

Esta clase de lesiones suele requerir un periodo de recuperación de entre 10 y 21 días, dependiendo del grado de la fibra afectada, lo que sugiere que el "10" podría perderse el arranque de temporada en la MLS, sin embargo, el club no dio una fecha estimada para su regreso a las canchas.

Lionel Messi antes de un partido de Inter Miami | AP

LESIONES EN AÑO MUNDIALISTA

A pesar de que el tono del comunicado busca transmitir calma, es imposible no proyectar esta situación hacia el gran objetivo del año: el Mundial 2026. Con la cita máxima a solo unos meses de distancia, cualquier contratiempo físico del capitán argentino genera un efecto dominó de preocupación.

A sus 38 años, la dosificación de minutos parece ser la clave para que Messi llegue en plenitud física a la Copa del Mundo en la que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, seguramente seguirá de cerca este proceso, entendiendo que el margen de error se reduce conforme se acerca el verano mundialista.