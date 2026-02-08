Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡El primero de muchos! Germán Berterame se estrena como goleador del Inter Miami

El primer gol de Germán Berterame con Inter Miami | @InterMiamiCF
Emiliano Arias Pacheco 20:12 - 07 febrero 2026
El exjugador de Rayados de Monterrey apareció en Ecuador a pase de Lionel Messi

Llegó el primero vestido de rosa. Germán Berterame anotó su primer gol con la camiseta del Inter Miami y no pudo ser de mejor manera que a pase de su ídolo, Lionel Messi, quien cedió de gran forma para el ingreso al área del exjugador de Rayados de Monterrey.

En la gira amistosa de Las Garzas por Sudamérica, Berterame aprovechó para estrenarse ante Barcelona de Guayaquil. En los últimos minutos del primer tiempo, La Pulga mandó un cambio de juego para Berte, quien aprovechó la displicencia defensiva para entrar con facilidad al área.

Ahí, el exjugador de Monterrey y Atlético San Luis, aprovechó para mandar un fierrazo pegado al palo, nada que hacer para José David Contreras. Dicho gol fue la ventaja del conjunto estadounidense sobre el ecuatoriano.

¿Cómo fueron los dos goles anteriores del Barcelona vs Inter Miami?

El primer tanto del partido llegó gracias a obra y gracia de Lionel Messi, quien al minuto 31 anotó un golazo para deleitar a todos los presentes en el Estadio Monumental Banco Pichincha. 

Messi y Berterame en festejo de gol en Ecuador | @InterMiamiCF

El astro argentino tomó el balón desde medio campo y se llevó a una gran cantidad de defensores de Los Toreros, para después definir de zurda y al palo más lejano del arquero. El tanto de Messi significó la ventaja, que no duró mucho para los dirigidos por Javier Mascherano.

Sin embargo, el empate del partido fue gracias a otro exjugador de los Rayados de Monterrey, Joao Rojas. El ecuatoriano fue el encargado anotar gracias a un córner, en el que Dayne St. Clair fildeo muy mal el balón y dejó en bandeja de plata para el cabezazo del sudamericano.

Lionel Messi en Ecuador | @InterMiamiCF
