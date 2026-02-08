Salomón Rondón impulsa victoria de Pachuca sobre Bravos de Juárez

Los Tuzos del Pachuca volvieron a la senda de la victoria tras imponerse con autoridad 2-0 sobre FC Juárez en la fecha 5 del Clausura 2026, luego de la anotaciones de Salomón Rondón y Christian Rivera para sumar su segundo triunfo.

Los locales saldrían decididos y en los primeros minutos ya harían los primeros llamados de atención sobre el marco de la visita. Carlos Sánchez estamparía el esférico en el poste en la primera de verdadero peligro en el encuentro.

Pachuca celebrando gol ante FC Juárez l IMAGO7

¿Cómo llegó el gol de Salomón Rondón?

Pachuca siguió atacando y tras un buen centro desde la banda Javier Aquino aparecería para mandar el esférico a tiro de esquina. Finalmente al minuto 31 Salomón Rondón abriría el marcador tras rebote para poner adelantar a los anfitriones.

Con la anotación del venezolano se terminaría la primera parte. Para el segundo tiempo Salomón Rondón se quedaría cerca de marcar el doblete gracias a la presencia de Sebastián Jurado quien terminaba tapando el tiro.

Los Tuzos siguirían empujando sobre el arco de Jurado ahora sería Alan Bautista con remate de primera intención para que pasara cerca el esférico del arco tras un servicio de Kenedy; sin embargo, el partido se mantenía con pulsaciones.

Juego en el Hidalgo entre Tuzos y Bravos de Juárez l IMAGO7

Par de lesionados

Carlos Sánchez saldría lesionado, ayudado con el carrito de las desgracias, del juego y darle entrada a Berlanga. Esto tan solo minutos después de la salida de Lenin Rodríguez también tocado sobre el terreno de juego.

Disputa del balón entre jugadores de Pachuca y FC Juárez l IMAGO7

Sería hasta los minutos finales cuando Christian Rivera aparecería dentro del área para vencer con potente disparo sobre Sebastián Jurado y anotar su primer gol como tuzo, todo esto tras la lucha por el esférico en terreno ajeno para culminar con el 2-0.