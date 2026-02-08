¡Se pusieron verdes! Mr. Iguana y Lola Vice se convirtieron en los nuevos campeones en parejas mixtos de AAA

AAA sufrió un cambio inesperado de campeones de la marca este 7 de febrero como parte de su show en el Gimnasio Juan de la Barrera, y es que Mr. Iguana se ha convertido en campeón de parejas mixto junto a la miembro de NXT, Lola Vice tras vencer a Ethan Page y La Hiedra.

El cambio de campeones se vuelve aún más inesperado por la ausencia de Chelsea Green, la otra parte campeona junto al 'All Ego'; sin embargo, horas antes la excampeona de Estados Unidos en WWE publicó que no podría estar presente en la contienda.

Estos son los resultados 👑 de esta noche #AAAenFOX



Lola Vice y Mr. Iguana, Campeones de Parejas Mixtas AAA ✅

El Grande Americano a la final de #ReyDeReyes ✅

Victoria verde en el Juan de la Barrera

Ethan Page tuvo que defender sus campeonatos mixtos en pareja junto a La Hiedra debido a que Chelsea Green presentó un problema en su tobillo después de triple amenaza ante Lash Legend y Tiffany Stratton en SmackDown por un boleto a la Elimination Chamber.

Fue así que, sin la mujer con la que había alcanzado la cima, 'All Ego' tuvo que tratar de retener sus preseas, pero no contaba con la buena actuación que tendrían los retadores, pues en un momento, Ethan Page trató de atacar a La Yezka, generando la distracción inmediata, misma que aprovechó Lola Vice para cubrir a La Hiedra.

Tenemos NUEVOS CAMPEONES DE PAREJAS MIXTAS AAA: LOLA VICE Y MR. IGUANA 🦎

El festejo de los nuevos monarcas fue efusivo, pues en las últimas semanas su historia ha ido referente a una posible relación entre ambos, por lo que apenas vencieron en la lucha, se abrazaron tendidos en el ring antes de recibir sus nuevas preseas por parte del referee.

Más resultados de AAA

En una de las historias que se ha desprendido de Royal Rumble, El Grande Americano Original, venció a Dragon Lee, Octagón Jr y Rey Fénix tras haber presuntamente esposado a un poste al otro Grande Americano, impidiendo que pudiera participar en la lucha.

Esta victoria le ha dado la posibilidad a El Grande de ser parte de la Final del Rey de Reyes, lo cual le dará la oportunidad de ir tras el Megacampeonato de Dominik Mysterio, quien apareció para hablar acerca de su futuro como máximo campeón de la marca y su próxima lucha ante El Hijo del Vikingo.

